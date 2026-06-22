Luciano D'Alessandro visitó lugar de Venezuela para reencontrarse con su padre

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El actor y animador Luciano D'Alessandro se encuentra en Venezuela viviendo momentos de amor y felicidad al lado de su mamá, papá, familia y su pareja, la animadora María Alejandra Requena.

Reencuentro en El Tigre

El criollo de 49 años viajó a El Tigre, en el estado Anzoátegui, para visitar a su progenitor y sin pasar la oportunidad para juntos posar en una bonita selfie.

El artista mostró un poco de la casa de su papá, donde vivió momentos de su infancia y cuyos recuerdos se mantienen muy presentes en su corazón, según detalló. En las fotografías se aprecia la felicidad del actor por estar en la tierra que lo vio nacer y formarse como un profesional de la actuación.

Luciano acompañó las imágenes con un bonito mensaje, destacando estar muy feliz por reencontrarse con sus raíces para recargarse de buenas energías.

“Después de varios años, vuelvo a la tierra donde nací y visitando a mi amado padre. Celebrando el Día del Padre de la mejor manera”, escribió.

Parada en Morrocoy y otros lugares

Tras una visita a Caracas, Luciano D'Alessandro y su pareja María Alejandra Requena, se trasladaron a uno de los sitios turísticos más visitados de Venezuela: el Parque Nacional Morrocoy.

Ambos hicieron una parada en un puesto de comida para degustar unas empanadas y luego continuar con su recorrido, visitando las increíbles playas.