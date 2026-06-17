María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro vacacionan en paraíso venezolano

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Después de años alejados de Venezuela, la presentadora María Alejandra Requena y su esposo Luciano D'Alessandro regresaron a Venezuela esta semana y se reencontraron con sus seres queridos.

A través de redes sociales, la pareja de venezolanos compartió las instantáneas desde un reconocido local de comida en Las Mercedes, donde el actor se fotografió con su adorada madre.

Los artistas se encuentran residenciados en Colombia desde hace poco más de una década y han construido una carrera internacional. Luciano logró ingresar a la televisión colombiana y se sumó recientemente a “Masterchef Celebrity”.

María Alejandra y Luciano en un paraíso venezolano

Tras una breve visita a Caracas, María Alejandra Requena y Luciano D'Alessandro se trasladaron a uno de los sitios turísticos más visitados de Venezuela: el Parque Nacional Morrocoy.

Ambos hicieron una parada en un puesto de comida para degustar unas empanadas y luego continuar con su recorrido. La pareja llegó a una posada, según publicaciones en su perfil de Instagram.

Por su parte, los esposos viajaron en compañía de otros familiares para disfrutar al máximo su experiencia en el país. Por ahora, se desconoce el tiempo de permanencia en Venezuela.