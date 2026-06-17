El emotivo regreso de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro a Caracas

Suscríbete a nuestros canales

María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro volvieron a pisar suelo venezolano y no tardaron en compartir con sus seguidores la emoción que les produjo reencontrarse con Caracas, una ciudad que forma parte esencial de sus historias personales y profesionales.

La pareja publicó imágenes y videos de distintos espacios emblemáticos de la capital venezolana, acompañados de un mensaje que despertó la nostalgia de miles de usuarios: “Nuestra amada Caracas”.

Las publicaciones rápidamente generaron reacciones de seguidores que celebraron el regreso de ambos y aprovecharon para recordar los años en los que Requena y D’Alessandro eran parte habitual de la televisión venezolana.

María Alejandra y Luciano disfrutan de Caracas

Las imágenes compartidas por la pareja mostraron algunos de los rincones más reconocidos de la capital, incluyendo paisajes urbanos y lugares emblemáticos que forman parte de la identidad caraqueña.

Entre los escenarios captados destacan zonas tradicionales de la ciudad y vistas del cerro El Ávila, uno de los símbolos más representativos de Caracas. “En la bella Caracas, con mi bella madre, mi bella esposa y bella familia. Que bello es todo”, escribió el actor.

Más allá de un simple viaje, la visita tuvo un componente emocional evidente. Tanto la periodista como el actor han hablado en distintas oportunidades sobre el significado que Venezuela mantiene en sus vidas, incluso después de años residiendo en el exterior.

Dos carreras que trascendieron fronteras

María Alejandra Requena se consolidó como una de las comunicadoras más reconocidas de Venezuela antes de desarrollar una destacada trayectoria internacional.

Su paso por CNN en Español la convirtió en una figura de referencia para la audiencia hispana, mientras que en años recientes ha impulsado proyectos enfocados en el bienestar emocional, conferencias y contenidos motivacionales.

En una visita anterior al país, confesó que había pasado siete años sin regresar a Venezuela, lo que evidencia la dimensión emocional que tienen estos reencuentros.

Por su parte, Luciano D’Alessandro construyó una exitosa carrera actoral en Venezuela y posteriormente en Colombia, participando en producciones de gran alcance como “La ley del corazón”, “Enfermeras” y “Operación Pacífico”.

Nacido en El Tigre, estado Anzoátegui, el intérprete se convirtió en uno de los actores venezolanos con mayor proyección internacional.

La relación entre Requena y D’Alessandro comenzó durante la pandemia y con el tiempo se transformó en una de las parejas más queridas del entretenimiento venezolano. Ambos hicieron pública su relación en 2020 y posteriormente contrajeron matrimonio en mayo de 2022.