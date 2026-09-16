Los tres nombres que figuran como animadores de "Súper Sábado Sensacional"

En redes sociales corren los rumores de un posible regreso del emblemático programa "Súper Sábado Sensacional", aquel que animaron con éxito grandes figuras como Amador Bendayán, Gilberto Correa y Daniel Sarcos.

Los candidatos para la conducción

El rumor surge de la columna de Diego Kapeky, quien en una publicación de Instagram aseguró que en el canal de La Colina se debaten en tres importantes nombres para estar a la cabeza del imbatible de los sábados.

De acuerdo con Kapeky, Luis Olavarrieta, Leo Aldana y Mario Valentino Bruno son los nombres que suenan para estar en el show que durante muchas décadas fue el escenario de grandes estrellas de la música internacional como Michael Jackson, Shakira, Juan Gabriel, Luis Miguel, Thalía y Celia Cruz.

"Luis Olavarrieta y Leo Aldana en la mira. Dos nombres con peso y trayectoria en el mundo del espectáculo suenan para convertirse en el nuevo presentador de “Súper Sábado Sensacional”. También se me informó que Mario Bruno es otra ficha en el juego", escribió Diego.

En este sentido, informó que Luis y Leo son figuras que ya han mostrado su talento en espacios de Venevisión, Olavarrieta en el noticiero y Aldana en el magazine "Portada's al Día".

Mientras tanto, Mario Bruno, aunque tiene una corta trayectoria en la televisión nacional, está muy bien visto en la planta para ser coanimador.

El panorama actual del programa

En los últimos años, el show había estado enfrentando complejas realidades como la poca sintonía, lo que hizo que afrontara recortes presupuestarios que redujeron su deslumbrante formato original hasta llevarlo a su situación actual.

La planta de La Colina aún lo mantiene al aire con programación vieja, situación que ha causado conmoción en muchos, como Daniel Sarcos, quien manifestó su deseo de que sea solo una pausa temporal y se dirigió a los ejecutivos del canal.