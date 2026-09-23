Los Omares ratificaron en Santo Domingo su liderazgo continental

Omar Enrique y Omar Acedo, consolidaron su liderazgo internacional tras culminar, con rotundo éxito, su visita a República Dominicana, antes de desembarcar en territorio colombiano, hacia donde viajarán este próximo fin de semana.

La cálida acogida por parte de los medios de comunicación y el público de Santo Domingo, reafirman su posición como los máximos embajadores del género tropical en Venezuela.

Visita a RD

La gira de medios, en la que los reconocidos cantantes zulianos desfilaron por radio, prensa escrita y televisión, sirvió como plataforma de promoción para su sencillo 'Vida', extraído del repertorio de su más reciente álbum, que se ha mantenido durante siete semanas seguidas en el primer lugar de las carteleras musicales de República Dominicana. Todo un récord profesional.

Durante su paso por Santo Domingo, Los Omares calificaron el recorrido como extraordinario, tras concretar un maratón de 46 entrevistas en las plataformas digitales, portales y medios más influyentes del país caribeño, con proyección hacia varias ciudades de los Estados Unidos.

La apretada agenda de los artistas venezolanos incluyó una cobertura especial en el emblemático periódico Listín Diario, así como participaciones destacadas en programas de alta audiencia televisiva y radial como “Bebeto TV”, De extremo a extremo' del Grupo Telemicro; 'Sin filtro radio show', espacio que lleva el sello de la plataforma Alofoke; 'Noche de luz'; 'Versión original' y 'Con Jatnna TV' de Color Visión, conducido por Jatnna Tavárez, una de las comunicadoras más prestigiosas de la isla y embajadora de Unicef.



"Me siento inmensamente agradecido con República Dominicana, por el recibimiento que nos dieron a Omar Acedo y a mí. Esta gira de medios sirvió también para estrechar, aún más los lazos amistosos y profesionales que nos unen a República Dominicana. Sentimos profundamente esa calidez que una vez más nos brindaron nuestros hermanos dominicanos”, manifestó Omar Enrique, quien siempre ha mantenido estrechos vínculos con relevantes figuras de Santo Domingo, en donde fue nombrado “Embajador del merengue”, por el apoyo que le ha brindado al género musical dominicano en Venezuela y otros países caribeños.

RUMBO A COLOMBIA

El despliegue internacional en los medios dominicanos se conecta de manera estratégica con el lanzamiento del tema “Cuéntale”, cuya letra fue escrita a dos manos por Omar Enrique y Omar Acedo, el cual está programado para este viernes 25 de septiembre en todas las plataformas digitales, con un impacto simultáneo en el mercado de Centroamérica, conjuntamente con Colombia, Ecuador y Panamá.

La pieza cuenta con la producción estelar del ganador del Grammy Latino Moisés Sánchez, la mezcla de Ramsés Alegría “Súbele Ram”, el mastering de Boris Milán y un videoclip oficial bajo la dirección de Poe Polanco. La producción general corresponde a Lizandro Navas.

Paralelo al estreno de “Cuéntale”, que también forma parte del repertorio del disco “Vida”, los Omares· de la viajarán este sábado 26 de septiembre a Colombia para iniciar otra intensa agenda promocional en los principales medios -Prensa. Radio y TV- de Bogotá y Barranquilla, en donde, al igual que otras ciudades del vecino país, los cantantes marabinos gozan de gran popularidad.

Con esta impresionante proyección internacional, Omar Enrique y Omar Acedo continúan elevando la bandera del merengue en los escenarios más exigentes de la industria musical latinoamericana.