Laura Pausini dedicó canción a fanática venezolana ¡Una belleza!

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La venezolana Carolina Aldana cumplió uno de sus más grandes sueños, escuchar una canción dedicada por su artista favorita, la italiana Laura Pausini. A través de Instagram, corre el video del momento exacto que la intérprete habla en su concierto en Colombia, sobre la dedicación de la criolla para contactarla.

Gran momento

Laura con la humildad y el cariño que la caracteriza para fans, comentó en vivo para el público que la venezolana tenía días escribiéndole por redes sociales, para que cumpliera su sueño de que le cantara “El valor de seguir adelante”, canción del año 2018.

El tema de Pausini en colaboración con Biagio Antonacci, habla sobre la manera en la que las personas se adaptan a los cambios de la vida y sobre la resiliencia de levantarse, para salir adelante.

Pausini destacó que la venezolana le escribió la petición en español e italiano, por lo que decidió aceptar cantársela en español.

“Gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias a todos por haber venido desde largos kilómetros y sacrificios para estar conmigo. No lo voy a olvidar. Gracias con todo mi corazón”, dijo la artista muy emocionada desde el escenario.

La venezolana lloró, agradeció y grabó el gran momento, que estará para siempre en su corazón.

Historia de Carolina Aldana

La criolla emigró a Colombia y experimentó una gran tristeza e incertidumbre por enfrentarse a un país nuevo, y lejos del amor de su familia. Su consuelo fue Dios y la música, encontrando dicha canción de Laura, así lo reveló en su perfil de Instagram.

Destacó que la canción fue una conversación con Dios, y que la entonaba con mucha fuerza y fe, en especial la parte de dice: “Dime Dios, ¿Dónde está el valor de seguir adelante?”.

“Mis oraciones de ese momento fueron respondidas. Todo tomó forma en mi vida y superé aquel momento de oscuridad. Desde entonces la escucho como un himno de superación y resiliencia”, escribió.