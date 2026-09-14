La vez que Maritza Sayalero eligió como su “doble” a esta estrella de Meridiano TV

En 2005, el programa Portada’s rindió homenaje a Maritza Sayalero, la primera venezolana en conquistar la corona de Miss Universo, con una competencia muy particular que consistió en encontrar entre varias niñas a quien más se pareciera a la recordada reina de belleza.

La dinámica no trataba únicamente en evaluar el parecido físico. Las participantes recrearon el icónico estilo que Sayalero lució durante aquella noche histórica de 1979, incluido el reconocido recogido de cabello con el que se presentó en el Miss Universo celebrado en Perth, Australia. El detalle era que la decisión final estaba en manos de la propia reina.

¿Quién fue elegida por la propia Maritza Sayalero?

Entre las participantes estaba Venus Zappala, quien para entonces comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Cuando llegó el momento de escoger quién tenía mayor semejanza con ella y podía convertirse en su “doble”, Sayalero no dudó en señalar a la presentadora.

La elección provocó una evidente alegría en la joven, que recibió el reconocimiento con una amplia sonrisa. El momento contó todavía con más significado porque años después Zappala construiría su propio camino frente a las cámaras y en distintas áreas del entretenimiento.

La escena fue conducida por Leonardo Villalobos quien aprovechó la ocasión para preguntarle a la joven qué consejo les daría a todas aquellas niñas que soñaban con convertirse algún día en reinas de belleza.

Su respuesta estuvo marcada por la ilusión que representa perseguir un sueño: “Nunca dejen de soñar, siempre tengan fe en sus sueños. Ahorita tuve la oportunidad de estar en un concurso y jamás imaginé que iba a ser el doble de Maritza Sayalero”. El encuentro terminó con un fuerte abrazo entre ambas.

El legado de la primera Miss Universo venezolana

En 1979, la representante de Venezuela hizo historia al convertirse en la primera venezolana en ganar Miss Universo. La competencia se realizó en el Perth Entertainment Centre, en Australia, con 75 candidatas, y entre los integrantes del jurado estuvo el cantante español Julio Iglesias.

Sayalero recibió la corona de manos de Margaret Gardiner, Miss Universo 1978, y posteriormente entregó el título en Seúl, Corea del Sur, a la estadounidense Shawn Weatherly, Miss Universo 1980. A finales de 1979 contrajo matrimonio con el tenista mexicano Raúl Ramírez y estableció su vida en México.

De aquel concurso a la televisión

Para Venus Zappala, aquel momento representó una pequeña escena dentro de un recorrido que continuaría creciendo en los años siguientes. En 2011 fue una de las jóvenes seleccionadas para participar en Chica HTV, concurso en el que aspiraba a convertirse en conductora del canal musical.

Para entonces, ya acumulaba experiencia como animadora de Ultra Chamos, programa infantil de Venevisión, y había participado en la serie juvenil Tukiti, crecí de una, de RCTV. También estudió actuación en la escuela de Raúl Amundaray.

Su perfil artístico siguió ampliándose con el paso de los años. Además de su faceta vinculada a la televisión, Zappala se ha desempeñado como actriz, reportera, imitadora y comediante. En 2021, por ejemplo, participó en espacios dedicados a conversar sobre su experiencia en la comedia y mostró su capacidad para realizar imitaciones de voces y parodias.

Actualmente, Venus es la presentadora de la sección de espectáculos del noticiero de Meridiano TV.