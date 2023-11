La salsa le dio caribe y sazón a Caracas con Tony Vega, Hansel Camacho y Fernando Cancel (+Videos)

No hay rumba en el Salón Venezuela del Círculo Militar en Caracas que no pase desapercibida y esta no fue la excepción, y es que, al recinto capitalino llegó "La Salsa Cinco Estrellas", un evento que reunió a Puerto Rico, Venezuela y Colombia en un solo escenario, con las grandes participaciones de Tony Vega, Fernando Cancel y Hansel Camacho.

Vega regresó al país ocho meses después de su última presentación y no dejó para nadie siendo el responsable de finalizar una noche de mucha salsa. El cantante que a sus 66 años mantiene su fuerza en el escenario, estuvo acompañado con una orquesta criolla para activar los pies del público que bailó con "Aparentemente", "Ella es" y "Dile".

La madrugada fue el momento perfecto para que el boricua retumbara la ciudad con otros importantes temas que lo han llevado al éxito, entre ellos estuvieron: "Olvídalo ya", "Haremos el amor" y "Fui la carnada". Mismas canciones que muy pronto reunirá en un mismo álbum con nuevas versiones y acompañado de importantes artistas reconocidos en Latinoamérica y el mundo.

Previo al show del artista, también se subió a la tarima Hansel Camacho, un colombiano que hizo lo suyo en el inicio del espectáculo a las 11:40 de la noche para poner el ritmo con "Verdades", "Me faltan detalles", "A pesar de la distancia" y "Tu fidelidad", lo que provocó que los capitalinos se convirtieran en uno solo e hicieran vibrar el salón al corear junto a él.

El puertorriqueño Fernando Cancel fue el otro que tuvo oportunidad de derrochar el "Fuego" con esa canción que se convirtió en un himno para los amantes de la salsa. Siendo el segundo en cantar llegó en el mejor momento, cuando aún la euforia estaba arriba, y aprovechó para interpretar "Entre sábanas", "Haz una hoguera" y "Amor marcado", temas que pisaron la madrugada del 18 de noviembre.

El espectáculo que estuvo animado por Jhon Gasolina de "La Salserísima" y Rosbel Rodríguez, voz oficial del Estadio Monumental, casa de los Leones del Caracas, fue responsabilidad de Carlos Pereira y su empresa CP Producciones, una prestigiosa compañía que produjo el show de Rey Ruíz, La India y Grupo Galé el pasado 30 de septiembre, además de también tener otros conciertos en su expediente. Asimismo, contó con el apoyo de SH Producciones y Saoly Hernández.