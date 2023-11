El salsero Tony Vega anhela su regreso a Venezuela y manifiesta su amor por la comida criolla (+Videos)

El próximo 17 de noviembre, el cantante puertorriqueño Tony Vega, volverá a la ciudad capital después de ocho meses de su última presentación en Venezuela. El salsero hará la propio en Maracay el sábado 18 de noviembre, siendo su primera vez en el estado Aragua, donde ofrecerá un show en el Parque Carlos Raúl Villanueva (antiguo Country Club de Maracay).

Previo a su presentación, nuestro equipo de Meridiano se contactó con él para conocer sus impresiones cuando faltan pocos días para que pise suelo venezolano. "Se extraña Venezuela, yo empiezo una dieta dos semana antes, cuestión de cuando yo llegue allá me pueda comer todas las arepas habidas y por haber", reveló el artista, quien se declaró fanático de la 'reina pepiada' y el pabellón criollo.

Vega resaltó la presencia de los venezolanos que están regados por el mundo y se mostró agradecido por el apoyo que siempre le han dado. "Regresar a Caracas y por primera vez voy a ir a Maracay, eso es otra bendición". "(esa noche) van a ver más salsa que pescado, un Tony Vega loco por estar en Venezuela, un Tony Vega que quiere que la gente disfrute. Para mí no hay nada más que yo me goce que yo llegue a un lugar y la gente cante, que la gente baile".

En cuanto a sus proyectos, el cantante de "Haremos el amor" anunció que se encuentra trabajando en un nuevo álbum con el que buscará darle nuevos aires a temas pasados. "Voy a coger ocho de mis éxitos, los voy a regrabar sin perder la esencia de la salsa pro cambiando la cosa y voy a tener invitado en cada uno de los temas, ninguno es salsero". Sin querer adelantar mucho, el boricua detalló que, la canción "Fui la carnada" la grabará junto a quien la escribió, el español Braulio García.

El quebranto que sufrió su salud

En medio de la pandemia, el dueño de hits como "Esa mujer", "Aparentemente" y "Ella es", fue sometido a una cirugía tras presentar una doble disección de la vena aorta, es decir, su vena principal se había abierto en dos partes, lo que pudo causarle la muerte en cuestión de horas. "Imagínate que te dejen caer esa bomba, era tan urgente que me estaban esperando en la sala de operación".

Atendido por los mejores especialistas, encabezado por el director de la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos, estuvo en la sala de operación por ocho horas, le hicieron dos transfusiones de sangre y le colocaron tres tubos en sus pulmones para sacar líquido, así como le suministraron insulina durante y después de la intervención.

"No me tocaba. Dios dijo: 'déjame dejarlo allá abajo, si lo subo para acá arriba me va a dañar esto'. Me dejaron un ratito más y lo estoy aprovechando, me siento súper chévere. A pesar de estar entubado más de ocho horas no me afectó la garganta y estoy aprovechando esta segunda vuelta, dándole gracias a Dios", agregó el artista de 66 años.

A un paso de Venezuela

Será el Salón Venezuela de Los Próceres en Caracas, el escenario perfecto para que el 17 de noviembre, el artista junto a Fernando Cancel y Hansel Camacho le regalen al público salsero una noche de mucho swing. "¡Vamos ready! A la gente que vaya con zapatos cómodos porque va a haber más salsa que pescado, créanme", añadió.

Para adquirir sus boletos a "La Salsa 5 estrellas" en Caracas, pueden ingresar a la web oficial de macketiket.com.ve, los precios van desde $25 hasta $170. Mientras que en Maracay las pueden obtener a través del número telefónico 0424.315.99.45.