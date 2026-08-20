La reina Camila relata la dificultad de ocultar el cáncer del Rey Carlos III

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En una reciente entrevista, la reina Camila del Reino Unido habló de lo duro que fue mantener en silencio el diagnóstico de cáncer que recibió su marido, el rey Carlos III.

Revelación de Camila

La antes conocida como Camila Parker Bowles comentó que fue un proceso “bastante difícil” el no revelar que el hombre con quien ha vivido años de amor, entrega y apoyo presentaba una enfermedad tan complicada.

"Recuerdo haber ido a ver a Maggie’s justo después de que le diagnosticaran la enfermedad al rey. Nadie podía decir nada en aquel momento. Fue bastante difícil", destacó la monarca.

Fue el 5 de febrero del año 2024 cuando se conoció la enfermedad del hijo mayor de la fallecida reina Isabel. El Palacio de Buckingham reveló la información en un comunicado, destacando que Carlos se sometería a una operación médica en la próstata.

Dicha enfermedad hizo sentir a Camila vulnerable e inestable, necesitando poder hablar y decirle al mundo que su esposo estaba pasando por un momento muy duro, al igual que su nuera, Kate Middleton, quien fue detectada con cáncer.

Miedo por la enfermedad

"Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento adecuado. Tenía muchísimas ganas de desahogarme, pero obviamente no pude", destacó Camila.

Las declaraciones se dieron en el marco de un cortometraje impulsando Maggie’s, una red de espacios de apoyo gratuito para personas afectadas por el cáncer, ubicados cerca de los hospitales de Reino Unido.

El Palacio Real ha informado en los últimos meses que el monarca de 77 años ha evolucionado de manera favorable al tratamiento de cáncer, y que este podría reducirse para finales de este 2026.