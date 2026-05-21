Información sobre "muerte" del Rey Carlos III causa polémica en el Reino Unido

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Un “fallo informativo” fue lo que presentó una cadena de radio en el Reino Unido, al informar que había fallecido el rey Carlos III. Fue el martes 19 de mayo cuando la emisora reveló que el monarca había muerto a los 77 años, despertando alarmas en todo el mundo.

Detalles de la noticia

Según información en diversos medios internacionales un locutor de la estación leía la noticia de cómo sería el protocolo en caso de la partida del británico, padre de William y Harry.

Sin embargo, en un momento el locutor anunció por error el supuesto fallecimiento del royal, despertando una ola de noticias y comentarios en cuestión de minutos en todo el mundo.

Fue la emisora Radio Caroline creada en el año 1964, la encargada de dar la noticia.

Tras el error un directivo se pronunció a través de un comunicado, disculpándose por dar una noticia errónea sobre el nacido 14 de noviembre de 1948, quien se encontraba en Irlanda del Norte.

Mensaje de la radio

“Pedimos disculpas a su Majestad el Rey y a nuestros oyentes por cualquier molestia causada”, dice el mensaje de Peter Moore, director de la emisora.

En este sentido, afirmaron que seguirán llevando información sobre la familia real, pero con credibilidad y siempre confirmando las fuentes.

“Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años más”, comentó Moore.