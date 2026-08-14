La reacción de Orlando Urdaneta por la muerte de su exesposa Chelo Rodríguez

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El actor venezolano Orlando Urdaneta reaccionó a la muerte de Consuelo Rodríguez Álvarez, mejor conocida como Chelo Rodríguez. Fue a través de Instagram que el artista compartió una entrevista que la fallecida modelo había realizado a "Sábado en la Noche" hace algunos años.

Reacción de Orlando

Fue en el año 1979 que ambas figuras artísticas contrajeron nupcias, y fruto de esa relación nació Gustavo Enrique Urdaneta Rodríguez, el único hijo que tuvo la modelo, quien llegó a Venezuela proveniente de Galicia, España, para dejar una huella imborrable.

Orlando compartió en sus historias la entrevista en la que Rodríguez habló de su llegada a Venezuela a los diez años, su familia consolidada en el país, sus telenovelas y el respeto que tenía por Venezuela por haberle abierto las puertas en sus inicios.

Aunque Orlando no escribió un mensaje en el video, deja muy clara su reacción por la partida de la actriz, quien falleció la noche del martes 11 de agosto, según la información ofrecida por el periodista venezolano Simón Villamizar.

Confirmación de la noticia

"Chelo Rodríguez, la actriz española-venezolana, protagonista de telenovelas como Rafaela, La zulianita, La loba y La usurpadora, falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima", informó Villamizar en su perfil oficial de X.

Las muestras de condolencias no se hicieron esperar por parte de diversas figuras del gremio artístico nacional a través de las redes sociales, entre ellas Elluz Peraza.

Chelo impuso talento y una fuerte voz medio ronca en producciones como "Rafaela", "La Zulianita", "María del Mar", "Sueño contigo", "La Revancha", entre muchas otras.