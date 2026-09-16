La Pandillita promueve el rescato de los valores con "Un Mundo de Colores"

La agrupación infantil La Pandillita regresa a los escenarios de Caracas con una propuesta cargada de magia, aprendizaje y tradición con el musical "Un Mundo de Colores".

Esta maravillosa pieza relata el viaje inesperado de los integrantes de la agrupación hacia un lugar lleno de fantasía en el que, entre canciones, risas y aventuras, descubren que cada color guarda un valor y que todos tienen un brillo interior único.

Un musical lleno de color

La Pandillita emprenderá un viaje por submundos mágicos y deberá sortear los obstáculos de los divertidos Fingers y enfrentarse a los villanos de la historia: Los Sin Color, en el misterioso mundo oscuro de Incolor. Con un elenco conformado por 20 artistas, la agrupación infantil está integrada por Fabiola (Amistad/Rosado), Martín (Lealtad/Azul), Sabrina (Bondad/Blanco), Valentina (Amor/Rojo), Gualdo (Científico/Amarillo), Citrina (Violinista/Naranja), Malvina (Pintora/Morado), Cobaltín (Cantante/Azul), Nieves (Bailarina/Blanco), Coque (Futbolista/Negro), Esmeralda (Jardinera/Verde) y granadina (Poeta/Rojo).

Uno de los pilares más importantes de "Un Mundo de Colores" es su propuesta musical educativa, que se basa firmemente en el rescate de los valores humanos. La obra cuenta con 15 temas interpretados en vivo, que se pasean por diversos géneros musicales, cuyo repertorio aborda temas cruciales para el desarrollo infantil, como la higiene, el primer amor adolescente, las formas geométricas y el valor de los juegos tradicionales frente a las pantallas.

Además, estrenarán el tema "Cuando digo no, es no", un tema en clave de ska que dota a los niños de herramientas para comunicarse ante situaciones indebidas y buscar apoyo en sus padres

El musical es una idea original con producción ejecutiva de Mari Tinoco, bajo la dirección general y guión de Thanay Rivas, quienes señalan que su mayor satisfacción es ver a niños cantándole a niños con material original, exclusivo y formativo con un profundo propósito en la puesta en escena.

"Hay valores y aprendizaje a través de los temas musicales, también hay un tema importante que es resaltar el color que cada persona tiene interiormente sin importar cuál es, sin juzgar cuál es; todos tenemos espacio en este mundo y todos tenemos derecho a brillar por nuestro color interior”, destacó Rivas.

Equipo de altura

La dirección actual del proyecto, hoy liderada por Mari Tinoco, se mantiene fiel a la visión de su madre, Teresita Selva "Yeyé", fundadora de La Pandillita y, quien antes de su partida dejó escritas 10 de las canciones que componen este mapa musical, sumadas a nuevos temas de la autoría de la propia Tinoco.

De esta forma, el espíritu de la recordada creadora de "La Factoría de mi Abuela" sigue intacto en las tablas, impulsando a los pequeños artistas a no ponerse límites. "Un Mundo de Colores" es la alternativa ideal para disfrutar en familia, cantar y bailar el próximo domingo 11 de octubre, a las 3:00 p.m., en el Centro Cultural Chacao. Las entradas están disponibles a través de liveritickets.com o directamente en las taquillas del teatro.