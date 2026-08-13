El musical Vaselina encenderá el Teatro Teresa Carreño

Suscríbete a nuestros canales

De la mano de Clas Producciones, el emblemático musical Vaselina (Grease) estrenará por primera vez en el Teatro Teresa Carreño a partir del próximo sábado 12 de septiembre, sumando a Venezuela a la lista de grandes escenarios internacionales que celebran este clásico del rock & roll.

Fecha del gran estreno

Ambientada en los vibrantes años 50, la historia sigue a Sandy, la chica dulce que llega nueva al instituto Rydell High, y a Danny Zuko, interpretado por el bailarín y cantante, Víctor Drija, como el carismático líder de los T-Birds.

Tras un amor de verano que parecía perfecto, su reencuentro en las aulas pondrá a prueba sus sentimientos, sus identidades y la presión de encajar en un entorno donde la imagen lo es todo.

Entre chaquetas de cuero, faldas con vuelo y la energía de las Pink Ladies, la historia revive las amistades inquebrantables y las decisiones que marcan el paso hacia la adultez.

Bajo la dirección general de Elvis Chaveinte, más de 30 artistas en escena entre actores, cantantes y bailarines, interpretarán éxitos inmortales como "Summer Nights", "Greased Lightnin'", "Hopelessly Devoted to You" y "You're the One That I Want" con la dirección musical de Jhosmarni Martínez, la asesoría musical de Elisa Vegas y las coreografías de Taba Luis Ramírez y Víctor Drija.

Palabras de Claudia Salazar

“La Sala Ríos Reyna vuelve a encenderse y, con ella, la certeza de que el arte es nuestra forma de sanar. Más allá de la magia que ocurre en el escenario, hay decenas de talentos, técnicos, creativos y aliados que hacen posible que la cultura siga latiendo en nuestro país, porque el teatro nos abraza y nos une. Invitamos al público a vivir con nosotros la energía de los T-Birds, las Pink Ladies, la fuerza del rock & roll afirmó Claudia Salazar Gómez, Directora de Clas Producciones.

A lo largo de más de cinco décadas, Vaselina (Grease) se ha presentado en más de 40 países y ha sido traducido a más de 12 idiomas. Venezuela se suma a plazas como Estados Unidos, Reino Unido, México, España, Japón y Australia, al tiempo que conecta de forma directa con la gira global de la licencia oficial pues el musical está en cartelera en Dubái, Grecia, Turquía, Estonia y Bulgaria.

Vaselina (Grease) estrena el sábado 12 de septiembre a las 5:00 pm, en el Teatro Teresa Carreño, seguido de una doble función el domingo 13 de septiembre a las 11:00 am y 5:00 pm, en una coproducción de Clas Producciones, NVivo y Oz Show. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketplate.com.