"Vaselina: El Musical Venezuela" hizo vibrar el Teresa Carreño con más de 30 artistas en escena

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Venezuela tiene talento de sobra para el teatro musical, y así lo demuestran los más de 30 artistas nacionales en "Vaselina: El Musical Venezuela". La legendaria Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño se transforma en la sede de la ficticia escuela secundaria Rydell High School.

Talento en el Teresa Carreño

Durante el ensayo para la prensa, los artistas reflejaron en más de dos horas de espectáculo los meses de audiciones, montaje, preparación, entrega y dedicación. De la mano de CLAS Producciones, la propuesta vuelve a impactar con un montaje de altura protagonizado por Víctor Drija, Diana Rami e Yisbeli Roa.

La presentación realizada el martes 8 de septiembre estuvo repleta de talentos habituales y exclusivos de CLAS Producciones, entre ellos José David Heredia, Beto Baralt, Claudia Rojas, Nasin Castillo, Mariana Marval, Isabella De León y Krisbell Jackson, acompañados por un excelente cuerpo de baile.

El actor Víctor Drija mantenía en expectativa al público gracias a su popularidad en la televisión nacional y a sus raíces en una familia artísticamente destacada, de la que forma parte su hermano George Akram, el primer venezolano en protagonizar un musical de Broadway.

Víctor Drija: entrega total

Fiel a su estilo, Drija encarna al popular Danny Zuko bailando como solo él sabe hacerlo, todo esto a pesar de una pequeña lesión en la rodilla sufrida durante los últimos ensayos al realizar una alzada con una de sus compañeras.

Sin embargo, el artista entrega todo en el escenario y recibe los aplausos del público de pie, al igual que el resto del elenco por un trabajo lleno de talento, fuerza y memoria que demuestra que Venezuela cuenta con la calidad para realizar espectáculos al nivel de Broadway.

Un equipo de profesionales

El público venezolano podrá disfrutar de un montaje lleno de color sobre las tablas, respaldado por un equipo de profesionales integrado por Claudia Salazar y Elvis Chaveinte en la dirección general, Taba Luis Ramírez en la dirección coreográfica y Elisa Vegas en la producción vocal del elenco.

Será el próximo sábado 12 de septiembre cuando el público criollo podrá disfrutar del estreno de "Vaselina: El Musical Venezuela", cuya primera función ya se encuentra completamente agotada (Sold Out).

Otras fechas confirmadas:

Domingo 13 de septiembre - 11:00 a. m.

Domingo 13 de septiembre - 5:00 p. m.

Sábado 19 de septiembre - 5:00 p. m.

Domingo 20 de septiembre - 11:00 a. m.

Domingo 20 de septiembre - 5:00 p. m.

Entre los musicales presentados anteriormente por CLAS Producciones destacan "La novicia rebelde", "Hamlet, la experiencia", "Los miserables", "Mamma Mia", "Casi normal", "Matilda", "Oklahoma", "Anything Goes", entre otros.