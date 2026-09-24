"La muerte no tiene dueño": La película venezolana que buscará el Oscar en 2027

La película “La muerte no tiene dueño” buscará ser la representación venezolana en la próxima edición de los Premios Oscar 2027, en la reñida categoría de Mejor Película Internacional.

Venezuela busca el Oscar

Fue a través de Instagram que la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC) realizó un post informando que el filme, escrito y dirigido por Jorge Thielen Armand y protagonizado por Asia Argento, estará buscando ingresar en la categoría.

“Venezuela ya tiene representante para los Premios Oscar. Tras un valioso proceso de deliberación por parte del Comité de Selección, anunciamos que la película ha sido la obra elegida para buscar una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional”, escribieron en la publicación.

El filme, estrenado el 20 de mayo de 2026, cuenta la historia de una mujer que viaja a Venezuela para vender la antigua plantación de cacao y la mansión de su difunto padre. Al llegar, descubre que la propiedad está ocupada por los antiguos empleados de su familia, quienes se niegan a irse, lo que desata la violencia.

Éxito del filme

Desde agosto de 2026, la Asociación había abierto las postulaciones para la selección de películas nacionales y optar por una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional.

La cinta, que es una coproducción internacional entre Venezuela, Canadá, Italia y Luxemburgo, fue presentada en la Quincena de los Cineastas de Cannes, siendo un gran momento para el cine nacional.