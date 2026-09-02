Oscar D’León será honrado con el Premio Leyenda de los Hispanic Heritage Awards

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La Fundación Herencia Hispana (HHF) anunció formalmente que el cantante y músico venezolano Oscar D’León, reconocido internacionalmente como “El Sonero del Mundo”, recibirá la distinción Premio Leyenda 2026 durante la celebración de la edición número 39 de los Premios a la Herencia Hispana.

Gran homenaje al salsero

Este alto honor rinde tributo a sus más de 50 años de impecable trayectoria musical como el embajador más importante de la salsa y los ritmos afrocaribeños, cuyo impacto cultural trasciende fronteras al conquistar a públicos de América, Europa y Asia, de acuerdo con Antonio Tijerino, presidente y CEO de la organización.

La prestigiosa gala de premiación se celebrará el próximo 10 de septiembre de 2026 en el emblemático Orchestra Hall de Minneapolis.

En esta velada de gala, el referente de la salsa compartirá el podio de homenajeados junto a otras ilustres personalidades que han enaltecido la comunidad latina en suelo estadounidense, sumándose a un histórico grupo de leyendas galardonadas en ediciones anteriores, entre las que destacan Rita Moreno, Celia Cruz, Isabel Allende, Juan Luis Guerra y Carlos Santana.

Este galardón ratifica la sólida huella que el artista venezolano ha construido a lo largo de los años en los Estados Unidos. La ciudad de San Francisco, California, fue pionera en rendirle homenaje formal al proclamar el 15 de septiembre de 1996 como el “Día de Oscar D’León”.

Posteriormente, la ciudad de Nueva York se sumó a este reconocimiento en 1998 fijando el 15 de marzo en su honor, mientras que Miami, Florida, designó el 17 de octubre para celebrar su legado. Asimismo, en el año 2002, las autoridades de Los Ángeles distinguieron su estatus de figura internacional otorgándole las Llaves de la Ciudad.

Creados en 1988 por la Casa Blanca, los Premios a la Herencia Hispana representan una de las máximas distinciones otorgadas a la comunidad latina en los Estados Unidos para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, exaltando a figuras que promueven el orgullo, la identidad y la excelencia cultural a escala global.