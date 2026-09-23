Alain Pérez llega a Venezuela para espectáculos con Oscar D'León, Tito Nieves y Luis Fernando Borjas

El cantante, músico, productor y compositor cubano Alain Pérez se encuentra en Caracas, Venezuela, para lo que será su próxima presentación junto a grandes de la música como Oscar D’león, Tito Nieves y Luis Fernando Borjas.

Show en Venezuela

En una visita y entrevista exclusiva al Bloque Dearmas, el artista nacido en Trinidad, pero criado en Cienfuegos, Cuba, habló de su llegada al país para lo formar parte del “Tropicalia”, un show histórico que reunirá en un mismo escenario a cuatro colosos de la música latina.

Cuba, Puerto Rico y Venezuela entrelazarán voces y ritmos en una producción que se presentará el 14 de noviembre en el Palacio de Eventos de Maracaibo, estado Zulia, y el 12 de diciembre en Wynwood Park, en Valencia, estado Carabobo.

Pérez una figura global de la música popular bailable cubana y del latín jazz, comentó su entusiasmo de visitar el país de las mujeres bellas, para compartir escenario con grandes exponentes.

“Llego a Venezuela por primera vez para compartir mi música, mi vida. Me gustaría realizar una versión muy bonita de “Mi bajo y yo” con Oscar, como un homenaje a su carrera y trayectoria", dijo en la conversación.

Alain y Tito Pérez "Ya no vale"

El artista también conversó sobre el sencillo "Ya no vale", una salsa lanzada en mayo de 2025 que une su voz a la del puertorriqueño Tito Nieves, como una propuesta cargada de desamor y pasión.