La inesperada alianza musical de Mau y Ricky con este famoso cantante

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Los cantantes venezolanos Mau y Ricky Montaner estuvieron involucrados en el cuarto álbum de estudio de Zayn Malik titulado “KONNAKOL”, lanzado oficialmente el pasado 17 de abril de 2026.

La unión entre el exintegrante de One Direction y los hijos de Ricardo Montaner representa un choque de mundos que ha refrescado el sonido del artista británico.

Mau y Ricky, consolidados como compositores tras escribir éxitos para figuras destacadas como Maluma, Thalía y Ricky Martin, han aportado su sensibilidad a este ambicioso proyecto. El proyecto de Malik apuesta por un sonido orgánico y global, alejado del R&B.

El rol de los Montaner en "KONNAKOL”

Los criollos no figuran con su voz en "KONNAKOL”, pero sí lo hacen como coautores clave en el proceso de escribir dos canciones tituladas “5th Element” y “Fatal”.

Para ambos temas están acreditados aportando en la estructura lírica, el desarrollo musical y la arquitectura de los temas antes de que Zayn entrara a la cabina de grabación.

Un regreso esperado por los “Zquad”

Tras una década de carrera como solista que inició con su salida de One Direction y su primera producción “Mind of Mine” en 2016, Zayn parece haber encontrado en “KONNAKOL” su faceta más madura donde explora nuevas texturas musicales con 15 temas.