La indignación de Tania Sarabia tras suspender estreno de su obra por un corte de luz

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La primera actriz venezolana Tania Sarabia mostró su molestia tras los constantes cortes de luz en el Trasnocho Cultural, que han dificultado el libre desarrollo de la obra “Clipper”.

A través de un video, la popular Mamasanta de “Cosita Rica” se pronunció luego de que “Clipper” retrasara su estreno en las tablas capitalinas por un corte de luz en el recinto. Por primera vez en su trayectoria artística, no ha podido actuar en un debut.

Cansada de la resiliencia

“¡Estoy cansada de ser resiliente!”, fue la descripción usada por Sarabia para abordar el tema de las fallas que presenta el servicio eléctrico en el Trasnocho Cultural. Asimismo, narró la dinámica semanal en la que viven los actores y quienes hacen vida en el lugar.

También destacó vivir en “angustia” por la situación, que se agrava con la falta de agua. “Si a veces se va la luz, tampoco hay agua. Ese dueto me tiene hasta aquí. Y cuando llega la luz: “¡llegó la luz!” o “¡llegó el agua!”, entonces en esa angustia uno vive”, sentenció.

Su molestia fue evidente en el video y despertó comentarios de apoyo en la publicación.