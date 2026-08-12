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Franklin Virgüez rompió el silencio sobre tu estado de salud: "Es una presión"

El artista de 73 años posteó un video hablando de la delicada situación en su vida 

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Elvis González
Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 10:44 am
Franklin Virgüez rompió el silencio sobre tu estado de salud: "Es una presión"
Franklin Virgüez / Cortesía
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El actor venezolano Franklin Virgüez utilizó las redes sociales para informar sobre su estado de salud, tras haber sufrido un duro accidente cerebrovascular (ACV). El artista de 73 años, detalló que reaccionó satisfactoriamente al tratamiento de los especialistas y que fue dado de alta.

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Detalles de su recuperación

Fue la tarde del sábado 6 de agosto que se conoció la condición del actor, recordado por su participación en novelas como “Por estás calles” y “Tomasa tequiero”.

Reveló que aunque el ACV fue totalmente leve, permanece bajo el cuidado de los especialistas y de su familia, para poder recuperarse lo más pronto posible de la situación.

“Se me fue el brazo y la pierna de un lado, y es motivo de esta presión por la cual he estado transitando, del estrés por la injuria de la cual he sido víctima", comentó en un breve video publicado en su cuenta oficial de Instagram. 

¿Qué le ocurrió?

Franklin, residenciado desde hace años en Miami, Florida, Estados Unidos, explicó que la situación de salud le ocurrió cuando salió del gimnasio, donde había estado realizando su rutina diaria de ejercicios.

“Les cuento brevemente, antenoche, saliendo del gimnasio, después de haber hecho spinning (ejercicio aeróbico de alta intensidad que se realiza sobre una bicicleta estática), me dio eso que llaman ACV”, informó.

Asimismo, relacionó este episodio de salud con el estrés derivado de los señalamientos en su contra tras su arresto en julio de este año, cuando enfrentó dos cargos por exposición indecente.

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