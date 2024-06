¡La Cocina está que arde! Alicia Machado y José María Galeano se echan cuchillo en “Top Chef VIP 3”

Las rivalidades en “Top Chef VIP 3” crecen conforme avanza el reality culinario, solo dos semanas en emisión el programa de Telemundo y la actriz venezolana Alicia Machado, continúa con los enfrentamientos.

La Miss Universo 1997, se ha caracterizado por ser frontal y no tener "pelitos en lengua" para decir lo que piensa a sus compañeros, sobre todo aquellos con los que tiene cierta diferencia como es el caso del actor José María Galeano y el astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como el Niño Prodigio.

En su último episodio, la venezolana arrasó en el reto que consistía en preparar un platillo con ingredientes saludables para los niños, Machado, habría quedado en el equipo ganador y Galeano se acercó para felicitarla con abrazo incluido, el cual rechazó, esta acción del 'Huaracan Machado', dejó perplejo al español, quien minutos más tarde se acercó a ella para esclarecer la situación, sin embargo, la respuesta de la actriz encendería las llamas entre los dos.

“Yo me caracterizo por mi sinceridad”, aclaró Alicia y posterior a eso, le insinúo que no le gustaba relacionarse con personas que hablaban mal de ella.

Momentos memorables

La también empresaria, Alicia Machado no se quedó callada y sostuvo una dura conversación con su amiga Danka Castro, donde salió a flote más de una emoción.

"Nada más te digo que te cuides, que te cuides, porque estos son tiburones, estos son unos bichos, tú no", sentenció Machado, quien continúo diciendo: "El Niño habla porquerías de mí, el Galeano habla porquerías de mí, a estas personas ni las conozco", mientras tanto, la mexicana entre lágrimas explicó que ella no tenía nada que ver con ellos y sus malos comentarios hacia la venezolana.

Escándalo

Otro venezolano que está dando de que hablar en “Top Chef VIP 3”, es “El Puma” José Luis Rodríguez, quien recientemente arremetió en contra de sus compañeros de grupo en una prueba que pondría a prueba sus dotes en la cocina.

Durante la competencia “El Puma” se molestó, según a su juicio los platos preparados por su equipo no tenían sabor. “Le falta algo! Está insípido, no está buenísimo”, expresó, pese a que sus compañeros le insistían que estaba todo bien, el criollo siguió soltando veneno por la boca. “No, no. Las v*inas claras como son. Cuando no sabe a nada, no sabe a nada”.