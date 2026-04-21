‘La Bichota’ se va de gira y Venezuela queda fuera

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Después de su presentación en el festival de Coachella, Karol G anunció que se va de gira este 2026. Viajando por el mundo, Tropitour ya tiene fechas en todo el mundo, sin embargo, Venezuela se ha quedado por fuera.

Aunque continua las expectativas para conocer más ciudades que será agendadas en los próximos días, en el primer cartel oficial del tour el país caribeño no figura, mientras que Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica y México, gozarán de presentaciones de la colombiana.

Hace dos años Karol G ofreció dos conciertos consecutivos, 22 y 23 de marzo de 2024, en el Estadio Monumental Simón Bolívar con una capacidad de poco más de 45 mil personas. La artista hizo sold out en ambas fechas y prometió regresar a Venezuela.

Karol G en Venezuela, marzo 2024 / Cortesía

Un tour ambicioso

Este es uno de los recorridos por el mundo más ambiciosos de ‘La Bichota’ luego del lanzamiento de su álbum Tropicoqueta. Para este tour se espera un espectáculo renovado con un repertorio más amplio de lo que fue su gira pasada.

Además, Estados Unidos y Europa están contemplados para ser parte de él. 36 fechas han sido confinadas hasta ahora, pero sumarán más próximamente.

Fechas anunciadas para el ‘Tropitour’