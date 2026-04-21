‘La Bichota’ se va de gira y Venezuela queda fuera

Después de su presentación en el festival de Coachella, Karol G anunció que se va de gira este 2026. Viajando por el mundo, Tropitour ya tiene fechas en todo el mundo, sin embargo, Venezuela se ha quedado por fuera.
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Aunque continua las expectativas para conocer más ciudades que será agendadas en los próximos días, en el primer cartel oficial del tour el país caribeño no figura, mientras que Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica y México, gozarán de presentaciones de la colombiana.
Hace dos años Karol G ofreció dos conciertos consecutivos, 22 y 23 de marzo de 2024, en el Estadio Monumental Simón Bolívar con una capacidad de poco más de 45 mil personas. La artista hizo sold out en ambas fechas y prometió regresar a Venezuela.
Un tour ambicioso
Este es uno de los recorridos por el mundo más ambiciosos de ‘La Bichota’ luego del lanzamiento de su álbum Tropicoqueta. Para este tour se espera un espectáculo renovado con un repertorio más amplio de lo que fue su gira pasada.
Además, Estados Unidos y Europa están contemplados para ser parte de él. 36 fechas han sido confinadas hasta ahora, pero sumarán más próximamente.
Fechas anunciadas para el ‘Tropitour’
- 24 de julio de 2026: Soldier Field, Chicago, IL
- 29 de julio de 2026: Rogers Stadium, Toronto, ON
- 2 de agosto de 2026: Northwest Stadium, Washington, DC
- 7 de agosto de 2026: Allegiant Stadium, Las Vegas, NV
- 14 de agosto de 2026: SoFi Stadium, Los Angeles, CA
- 21 de agosto de 2026: Levi’s Stadium, San Francisco, CA
- 26 de agosto de 2026: Lumen Field, Seattle, WA
- 29 de agosto de 2026: State Farm Stadium, Phoenix, AZ
- 2 de septiembre de 2026: Alamodome, San Antonio, TX
- 6 de septiembre de 2026: Sun Bowl Stadium, El Paso, TX
- 12 de septiembre de 2026: Gillette Stadium, Boston, MA
- 17 de septiembre de 2026: MetLife Stadium, New York, NY
- 24 de septiembre de 2026: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
- 27 de septiembre de 2026: Reliant Stadium, Houston, TX
- 2 de octubre de 2026: Hard Rock Stadium, Miami, FL
- 9 de octubre de 2026: Raymond James Stadium, Tampa, FL
- 15 de octubre de 2026: AT&T Stadium, Dallas, TX
- 6 de noviembre de 2026: Estadio BBVA, Monterrey, México
- 13 de noviembre de 2026: GNP Seguros Stadium, Ciudad de México, México
- 27 de noviembre de 2026: Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica
- 4 de diciembre de 2026: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia
- 15 de enero de 2027: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador
- 22 de enero de 2027: Estadio San Marcos, Lima, Perú
- 28 de enero de 2027: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile
- 5 de febrero de 2027: Venue TBD, Buenos Aires, Argentina
- 12 de febrero de 2027: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil
- 19 de febrero de 2027: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana