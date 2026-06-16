Kerly Ruiz sufre percance de salud y abandona reality de Univisión

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Hace días la animadora y actriz venezolana, Kerly Ruiz, dejaba atrás su casa, familia y trabajo en Univisión para iniciar una aventura deportiva en el reality “Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales”. Sin embargo, la emoción le duro poco a la criolla, al tener que abandonarlo por un problema de salud.

Una dolorosa despedida

Fue el domingo 14 de junio que durante el show que la criolla de 40 años anunciaba con mucho dolor su salida de la competencia, por presentar una lesión, que según los médicos debe guardar reposo para poder recuperarse del todo.

Con lágrimas y en la compañía de su team, Ruiz se despidió de la gente, de los espectadores y de su sueño de llevarse la victoria en el reality, para el cual se había preparado con mucha intensidad.

“Lamentablemente, tengo una lesión en mi codo, tengo desgarrado el tendón, el médico me envió a tres semanas de reposo, y yo creo que es lo más justo por mis compañeros, porque quiero verlos triunfar", comentó.

Superación personal

Su equipo “Cobra” la despidió con mucho cariño por los días de competencias juntos y por haber cumplido el sueño de estar algunas semanas en la competencia deportiva.

“Para mí fue una gran competencia conmigo misma, de demostrarle al público que sí se puede estar aquí por primera vez y asumir estos retos”, destacó.

Los compañeros de la panelista y conductora del show “¡Siéntese quien pueda!” se mostraron muy conmovidos por sus palabras, las cuales concluyeron con la promesa de que los llevará a todos en el corazón.