Kerly Ruiz afronta el mayor reto de su vida en el reality "Guerreros Mundiales"

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La animadora venezolana Kerly Ruiz debutó en el reality “Guerreros Mundiales” de Univisión. Con gran emoción la criolla conoció a sus compañeros, el lugar donde se estará desarrollando el show y hasta vivir su primer momento desafiante.

Alturas y adrenalina

El show que se estrenó la noche del martes 2 de junio, exigió que la también actriz y exconductora de “Portadas”, se sometiera a un reto de altura bastante difícil, demostrando su entrega y compromiso en la competencia deportiva.

Con seguridad y acompañada de tres compañeras, Kerly se mostró muy tranquila mientras era elevada a más de 20 metros.

Aunque no logró mantenerse y ganar, su cara de felicidad al bajar fue visible, demostrando que el show apenas comienza para todo lo que realizará en los venideros meses.

“De mis mayores miedos, las alturas. Hoy me tuve que enfrentar a más de 20 metros de altura. Esto apenas comienza en Televisa-Univisión con “Garras vs Veneno Guerreros Mundiales”, dijo en un post de Instagram.

Detalles de la competencia

El formato cuenta con 24 figuras de alto rendimiento que se dividen en dos bandos emblemáticos, quienes pondrán su fuerza y destreza mental durante varios meses.

Kerly había confirmado hace semanas que estaría en el show, teniendo que enviar a su familia a Venezuela, durante el tiempo que se mantengan en la competencia.