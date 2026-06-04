Kent recuerda su polémico video íntimo: “Caí en una depresión”

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A casi una década de uno de los escándalos más comentados de la farándula venezolana, el cantante Kent decidió hablar sin filtros sobre las consecuencias emocionales que le dejó la filtración del video íntimo que protagonizó junto a Erika Schwarzgruber y Yorgelis Delgado.

Lejos de enfocarse en la polémica que durante años dominó titulares y redes sociales, el artista reveló que el episodio tuvo un impacto mucho más profundo de lo que muchos imaginaron.

Duro golpe para Kent

Según contó recientemente, atravesó momentos oscuros y llegó a sentirse emocionalmente abatido tras la exposición pública de un material que había sido grabado años antes en un contexto privado.

“Me golpeó, porque la gente dice ‘no, el machote, dos mujeres’. Yo tenía eso escondido. Nosotros salíamos a escondidas, nunca nadie lo supo. Ni mi mánager. Emilio me preguntó y se lo negué, a todo el mundo se lo negué”, aseveró.

Durante una reciente entrevista, el cantante confesó que una de las experiencias más difíciles fue explicarle a su hija lo que estaba ocurriendo y responder preguntas sobre un contenido que se había convertido en tendencia nacional.

Según relató, esa responsabilidad familiar fue lo que más lo abrumó en medio del escándalo: “Ninguna de ellas tenía una hija. Todo el mundo pensó en ellas. Pero mi hija me llamó a darme una cátedra y eso fue lo que me desarmó. Yo me deprimí un par de días”.

Entre tanto, confesó que, afortunadamente vieron luz solo dos o tres videos, pero, la realidad es que eran muchos más: “Yo no sé por qué soltaron esos nada más, son 23 videos, soltaron dos o tres”.

Un episodio que cambió el rumbo de su vida

La filtración del video en 2017 provocó una auténtica revolución en las redes sociales venezolanas. El material, grabado años antes, involucraba al cantante y a las actrices Erika Schwarzgruber y Yorgelis Delgado, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más comentados.

La repercusión fue tan grande que incluso frases surgidas del video se transformaron en memes que permanecieron durante años en el imaginario digital venezolano. Mientras tanto, los involucrados tuvieron que lidiar con el escrutinio público y la invasión de su privacidad.

En aquel momento, Kent emitió un comunicado rechazando la difusión del material y defendiendo el derecho de las personas a mantener su vida privada alejada del juicio público.

También expresó solidaridad hacia las otras protagonistas del video, quienes igualmente enfrentaron una fuerte exposición mediática.

El intérprete aseguró que nunca intentó capitalizar la situación para impulsar su carrera artística. Por el contrario, afirmó que prefirió mantenerse al margen de la controversia y concentrarse en su música, aun cuando muchas personas de la industria le recomendaron aprovecharlo.