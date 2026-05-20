Judith Castillo contará su experiencia en el Miss Venezuela en un libro: Conoce la fecha

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El domingo 24 de mayo, se cumplen 50 años del momento en que Judith Castillo fue coronada como Miss Venezuela y no habrá mejor forma de celebrar ese momento histórico para la belleza nacional, que un libro escrito por la propia Judith.

La belleza no sólo cuenta sus vivencias y experiencias, sino que conducirá a los lectores un país a todo lo que fue el Miss Venezuela y Miss Universo 1976, en Hong Kong.

Fecha de estreno

“Judith Castillo Uribe: 50 años después” se titula el libro que será presentado el domingo 24 de mayo a las 11:30 am, en el auditorio de Cinética Cultural.

La entrada será libre una vez asignados los puestos de los invitados, por orden de llegada y se permitirá el registro hasta agotar el aforo.

La presentación del libro será moderada por su autora Judith Castillo Uribe, quien contará con un excelente panel integrado por: Mariam Krasner (directora de Cinética Cultural) Carlos Dini (director ejecutivo del Dividendo Voluntario de la Comunidad) Tony Hidalgo (historiador de Misses) y la poeta y psiquiatra Ana María Hurtado.

La supervisión y publicación del libro contó con el respaldo de cuatro reconocidas empresas, quienes apuestan a reconocer la memoria del país.

El libro estará a la venta desde el día de la presentación y su autora lo firmará con mucho gusto.

La semana siguiente se empieza a distribuir en las librerías de la Caracas.