Jessica Duarte, Miss Venezuela International 2015, debuta en un proyecto alejado de los concursos

Jessica Duarte, Miss Venezuela Internacional 2015, radicada en Ciudad de México, compartió con sus seguidores a través de la red social Instagram cómo convirtió su pasión por la repostería en una actividad lucrativa. Desde que inició en el mundo del espectáculo, Duarte se ha caracterizado por entregar el 100% de su talento en cada proyecto que emprende. Modelo, odontóloga y actualmente empresaria son algunos de los calificativos que podemos atribuirle.

Ahora, como parte de su evolución profesional, la modelo internacional lanzó, en conjunto con su hermana Paola Duarte, una tienda online de dulces que arranca desde casa y lleva por nombre “Orquídea Dolci”.

“Siempre he disfrutado todo lo que hago y entre esas cosas están los dulces, me encanta hornear, siempre he hecho dulces para mi familia y me ha llenado el corazón ver sus sonrisas cuando prueban algo que hago” expresó Jessica.

En esta tienda online, los clientes podrán disfrutar de combinaciones de dulces venezolanos con sabores mexicanos e italianos en un variado menú como: polvorosas, muffins de vainilla y chispas de chocolate, bizcocho de zanahoria, tres leches, brownies, shots de pie de limón, galletas de chocolate, naranja entre otros dulces a un solo clic, sin necesidad de tener que desplazarse a una tienda física.

“La mayoría de las recetas que hago, son de mi abuela Milagros, los mejores momentos de mi infancia son cuando mi abuela hacía un pastel o unos brownies y nos peleábamos mis hermanas y yo a ver quién podía quedarse con la paleta de la cremita, después quise aprender yo y ahora quiero compartir esta alegría con todos ustedes” afirmó la modelo.

Jessica Duarte explica que uno de sus sueños, siempre ha sido tener un lugar físico, con un ambiente lindo y delicado, repleto de orquídeas, en donde se pueda vender dulces y café, “nada más rico que sentarse y compartir con tus seres queridos un café y un rico postre. Primero comencé en casa… después espero poder tener mi tienda con muchos dulces hechos con amor”.

Por otra parte, la Miss Venezuela Internacional 2015, enfatizó su pasión por la repostería y decisión para vencer nuevos retos como algunas de las virtudes que enfatizan su personalidad y que, asegura, que esto la ayudará a seguir creciendo profesionalmente y como persona en cada una de sus metas.