J Balvin desfiló con soltura en el Vogue World Milano 2026 ¡Míralo!

El Vogue World Milano 2026 contó con la presentación e imagen del cantante y compositor colombiano José Osorio Balvín, conocido por su nombre artístico J Balvin.

Brillando en las grandes pasarelas

El artista de 41 años llevó un ajustado vestuario de la casa de moda italiana Dolce & Gabbana. Una pieza llena de detalles que el intérprete portó con gran actitud, demostrando que sabe muy bien unir la música con la moda.

Asistentes captaron la puesta en escena del artista, quien optó por utilizar el cabello platinado y una mirada seria, un poco seductora.

J Balvin participó en el desfile "La Revolución Artesanal", un momento que resaltó la moda que se hace a mano y que tiene como punto focal la artesanía.

La participación del artista en Milán demuestra el poder y lo conocido que es en la industria de la moda, en la que ha lanzado colecciones cargadas de estilo llamadas "Artisan Gang in the City", "Beyond Flowers", "Ciudad Primavera" y "Guess Vibras".

Además, su imagen ha sido protagonista en importantes portadas como Vogue Hombres, Billboard, Paper Magazine y Cosmopolitan México.

J Balvin y Anna Wintour

"Gracias a Anna Wintour y a todo el equipo por invitarme a ser parte de esto. De Medellín a Milán, un sueño estar acá representando a los nuestros", escribió el cantante en redes sociales tras su participación en Milán.

El estilo de Balvin es camaleónico, al combinar a la perfección lo urbano con la alta costura en sus espectáculos, programas, alfombras rojas y entrevistas.