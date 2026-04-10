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Stefano, abandona la presidencia de Dolce & Gabbana ¡Ruptura en la moda!

Desde 1985 la marca se ha mantenido con ambos genios de la moda, teniendo una popularidad y creatividad irrepetible 

Por

Elvis González
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 12:54 pm
Stefano, abandona la presidencia de Dolce & Gabbana ¡Ruptura en la moda!
Dolce & Gabbana / Cortesía
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Una tremenda sorpresa ha vivido la industria de la moda este viernes 10 de abril, al anunciarse que Stefano Gabbana renunció a su cargo como directivo de la marca Dolce & Gabbana.

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Detalles de la renuncia

Stefano ha dejado la increíble dupla que tenía con Domenico Dolce, con quien realizó un imperio único y respetado en la moda, lanzando colecciones, abriendo tiendas y vistiendo a las estrellas más importantes del mundo.

Desde 1985 la dubla ha estado muy vigente en la moda, siendo infaltables en la Semana de la Moda de París, Londres y Nueva York.

De acuerdo con información en diversos medios como Reuters, Stefano tomó la decisión entre diciembre de 2025 y enero de este 2026, renunciado a su cargo presidencial.

“La decisión es parte de un proceso natural de evolución organizativa y de gobernanza. Estas dimisiones no tienen ningún impacto en las actividades creativas que Stefano Gabbana lleva a cabo en nombre del grupo”, dice parte del comunicado.

Reemplazo de Stefano

Gabbana, fundó la casa de moda con su entonces pareja Domenico Dolce, siendo una de las duplas más duraderas y fructíferas.

Aseguran que el lugar del diseñador lo ocupará Alfonso Dolce, hermano de Domenico y jefe ejecutivo de la reconocida casa.

Selena Gámez, Naomi Campbell, Jennifer López, Drew Barrymore, Mariah Carey, Sharon Stone, Helen Mirren y Lupita Nyong, son algunos de los artistas que han llevado vestuarios de ambos genios de la moda. 

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