Valentina Ferrer confirma su ruptura con J Balvin tras escándalo por infidelidad

Lo que durante días fueron rumores, finalmente tuvo una confirmación y es que, Valentina Ferrer confirmó su separación del reggaetonero J Balvin, después de varios años juntos y una familia que conformaron junto a su hijo Río, nacido en 2021.

La modelo argentina utilizó sus historias de Instagram para comunicar la decisión y pidió respeto por el momento personal que atraviesan. En su mensaje dejó claro que, pese a la ruptura, ambos

La modelo argentina utilizó sus historias de Instagram para comunicar la decisión y pidió respeto por el momento personal que atraviesan. En su mensaje dejó claro que, pese a la ruptura, ambos mantendrán como prioridad el bienestar de su hijo.

El mensaje de Valentina Ferrer

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer al inicio de su mensaje.

La argentina explicó que se trata de una decisión tomada desde el amor y el respeto, mientras aseguró que ambos continuarán acompañando a Río con todo su cariño. También agradeció la comprensión ante una situación que, por sus características, prefieren manejar en privado.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, culminó.

La ruptura llega después de una fuerte polémica

La confirmación se produce después de varias semanas de especulaciones sobre el estado de la pareja. En agosto, la influencer mexicana Melanie Pavola, aseguró públicamente que había mantenido un encuentro con J Balvin cuando Ferrer estaba embarazada de Río.

La chica publicó fotografías junto al cantante y posteriormente relató en redes sociales su versión del supuesto encuentro. Según su testimonio, fue el propio artista quien le habría informado que su mujer estaba en estado. Pavola también afirmó que, luego le escribió a la modelo para contarle.

Las acusaciones provocaron una intensa conversación en redes sociales, aunque ni J Balvin ni Valentina confirmaron que ese supuesto encuentro hubiera ocurrido. De hecho, después de que estallara la polémica, ambos llegaron a compartir imágenes relacionadas con su vida familiar.

Una historia que comenzó hace casi una década

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017, durante la grabación del videoclip de “Sigo extrañándote”. Un año después comenzaron su relación sentimental y, con el tiempo, construyeron una vida familiar alejada en buena medida de la exposición pública.

En abril de 2021 anunciaron que esperaban a su primer hijo. Río nació el 27 de junio de ese año en Nueva York, convirtiéndose en el único hijo de la pareja.

La relación tampoco estuvo exenta de dificultades. En 2025, J Balvin recordó públicamente una separación anterior con Ferrer y asumió responsabilidad por aquella ruptura. También habló de lo complicado que fue para él afrontar la etapa del embarazo y la llegada de la paternidad.