El mensaje de la examante de J Balvin tras confirmarse su separación de Valentina Ferrer

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer sigue dando de qué hablar y ahora se le suma la reacción de Melanie Pavola, influencer mexicana que semanas atrás destapó la olla sobre una supuesta infidelidad del reggaetonero con ella en el año 2021.

El nuevo mensaje apareció después de que se hiciera pública la separación de la pareja, que mantuvo una relación durante varios años y tiene un hijo en común, Río, nacido hace cinco años.

El mensaje que Melanie le dejó a Valentina Ferrer

Pavola decidió dirigirse directamente a la modelo y, lejos del tono de sus anteriores publicaciones, esta vez comenzó reconociendo a Ferrer y enviándole palabras de apoyo.

“Tienen razón, Valentina discúlpame. Estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga”, escribió.

Pero el mensaje no terminó allí. La mujer también volvió a defender su versión sobre lo que habría ocurrido con J Balvin y aseguró que tanto ella como Ferrer habrían sido perjudicadas por la misma situación.

“Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron”, afirmó Pavola. En otros mensajes publicados, se lee: “Además, yo no sé por qué me odian a mí. Yo no soy su pareja infiel. Que lo odien a él... si no le importa su familia, a mí menos”.

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre la separación?

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer confirmó que ella y el artista habían decidido tomar caminos separados. La modelo explicó que se trataba de una decisión tomada desde el amor y el respeto, y señaló que la prioridad de ambos continuaría siendo acompañar a su hijo Río.

La pareja se conoció en 2017, mientras trabajaban en el videoclip de “Sigo Extrañándote”, y posteriormente comenzaron una relación. En 2021 recibieron a su primer hijo.

Aunque la confirmación de la ruptura generó numerosas especulaciones en redes sociales, ninguno de los dos ha explicado públicamente cuáles fueron las razones específicas que llevaron al final de la relación.