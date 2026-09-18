¿Isabella Rodríguez regresa a los concursos de belleza? Esto se sabe

Han pasado varios años desde que Isabella Rodríguez ganó el Miss Venezuela y participó en el Miss Mundo celebrado en Londres, donde fue parte del top 40.

Sin embargo, la guapa modelo y hoy convertida en una gran animadora de Venevisión, pareciera que tiene las ganas de volver a competir.

Isabella desfilando

En un reciente video posteado en Instagram, la morena de 32 años se mostró con mucha actitud caminando por el estudio de “Portada’s al día”.

Lo que más llamó la atención del clip fue el pie de foto, en el que Isabella preguntaba a sus seguidores si todavía tenía chance de otro concurso de belleza nacional o internacional.

“¿Será que todavía hay oportunidad?”, escribió la empresaria, despertando una ola de comentarios positivos.

Uno de los comentarios fue de la Miss Mundo Jacqueline Aguilera, con unos emojis de reina y corazón.

El comentario hizo que internautas pidieran a Aguilera la participación de Isabella en el Miss Grand Venezuela, concurso que ella dirige.

Participación en Miss Mundo

Durante la competencia internacional, Isabella compitió con gran fuerza siendo finalista en la competencia de Top Model, Belleza con Propósito y ganó el reto Cara a Cara.