Internautas se preocupan por el aspecto físico de Osmariel Villalobos: "Pobre chica"

Han sido meses muy difíciles para la animadora venezolana Osmariel Villalobos, a raíz de su cambio físico, la también modelo ha sufrido los fuertes comentarios por parte de los seguidores, quienes la han ofendido con calificativos como "esqueleto" o "muerte viviente", sin saber la fuerte batalla que ha estado librando a causa de un trastorno alimenticio.

En una reciente publicación, los seguidores soltaron su veneno nuevamente y lamentaron el nuevo aspecto físico de la exanimadora de Portada's. Preocupados por su salud, muchos comentaron la importancia de que asista a un especialista. De igual forma, los malos mensajes no se hicieron esperar y en esta oportunidad también tuvo que soportar la frialdad del público.

En los últimos días, la criolla ha sido parte de la Fórmula 1 que se celebra en en el Hard Rock Café de Miami. Debido al clima, la zuliana ha elegido looks frescos que dejan al descubierto mucha piel. "Hija por el amor de Dios. Come te vas a partir de lo flaca que estás", "Era linda cuando trabajó en Portada's que le estará pasando a esa pobre chica", "Mami estás muy flaquita", "Algún entrenador q la ayude a aumentar piernas para q esa falda y botas luzcan regias", son parte de las opiniones de los usuarios.

El síndrome que padece

En una entrevista para el programa "Hoy Día" de Telemundo en septiembre de 2023, la Miss Venezuela Tierra 2011 recordó los sacrificios que tuvo que hacer para llegar al peso indicado que le exigían en el certamen. "Yo solo comía atún en agua y comía lechuga y piña. Yo estaba enferma, no comía, tenía problemas digestivos, se me crearon muchas intolerancias y alergias gracias a eso", contó la zuliana.

La criolla asumió que aunque no tenía un padecimiento en específico, su cuerpo automáticamente quería expulsar los alimentos, lo que le provocaba vómitos. "No fui bulímica ni anoréxica pero sí vomitaba. No me lo inducía pero el cuerpo lo expulsaba y yo dije: 'wow, estoy mal, estoy enferma'", agregó.

Preocupada por su salud, Villalobos acudió a un especialista y ahora continúa su vida con una dieta limitada. Después de varios exámenes de sangre, conoció que hay cosas que su cuerpo no puede recibir. Actualmente, goza de una buena salud pese a que muchos lo duden, razón por la cual hace caso omiso a los malos comentarios.

"Cada quien decide como quiere estar, ¿por qué criticar cuando ni siquiera conoces su historia? Siempre he sido delgada, no sé cuál es el tema, no sé cuál es la información que tienen dentro cada persona para juzgar y criticar porque lo que no te gusta de otro es lo que tienes que acomodar en ti mismo", aseveró.

La también comunicadora social explicó que aunque no tenga las curvas y los glúteos de antes, se siente muy a gusto con su figura pues antes estaba enferma y ahora está logrando estabilizar su salud, pese a que en los estudios realizados le diagnosticaron un síndrome que afecta su bilirrubina.