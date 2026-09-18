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Hijo de Diomedes Díaz se atrevió a versionar en vallenato este tema de Salserín

Con ritmos tropicales, el colombiano presentó una nueva propuesta del clásico venezolano

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Bárbara Chirino
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 03:41 pm
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Hijo de Diomedes Díaz se atrevió a versionar en vallenato este tema de Salserín
Salserín / Cortesía

Elder Dayán, hijo del emblemático vallenatero colombiano Diomedes Díaz, sorprendió redes sociales con una inesperada versión de “De sol a sol”, el recordado éxito que Servando y Florentino popularizaron junto a Salserín en los años 90.

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El cantante vallenato le puso su propio sello a la canción y la llevó hacia una mezcla de sonidos tropicales y salseros.

"De Sol a Sol" suena en vallenato

La propuesta fue presentada el jueves 17 de septiembre, cuando el artista compartió en sus redes sociales un audiovisual en el que interpreta la canción junto al músico Carlos Rueda.

La elección no pasó desapercibida, pues, se trata de una canción que quedó asociada a una generación que creció con la música de los Primera y la orquesta Salserín, pero que ahora reaparece con un ritmo completamente diferente.

En lugar de limitarse al vallenato tradicional, Elder Dayán tomó elementos tropicales y de salsa para construir un crossover que conserva la esencia reconocible del tema, pero cambia su atmósfera y lo acerca a su propuesta artística.

Del recuerdo de los 90 a una nueva generación

El atractivo del crossover está precisamente en ese encuentro entre generaciones y estilos. “De sol a sol” llega con el peso de la nostalgia para quienes conocieron el tema en su versión original, mientras que la interpretación del colombiano introduce el clásico a un público que quizá lo descubre ahora desde el vallenato y los sonidos tropicales.

La iniciativa vuelve a mostrar la capacidad del artista para experimentar con canciones conocidas y trasladarlas a terrenos distintos sin dejar de lado su identidad musical.

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