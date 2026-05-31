Hija de Winston Vallenilla se compromete en Los Roques: así fue la romántica propuesta

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La mañana de este domingo 31 de mayo quedó marcada para siempre en la vida de Dulce María Vallenilla. La hija del presentador Winston Vallenilla, vivió uno de los momentos más importantes al comprometerse con su pareja, el empresario Bryant Mennechey.

Todo formó parte de una celebración posterior al cumpleaños de Dulce, rodeados por las aguas cristalinas y la tranquilidad de Los Roques. En el paradisíaco escenario pareja selló un nuevo capítulo de su relación con una propuesta de matrimonio muy especial.

La propuesta a Dulce María Vallenilla

El romántico momento ocurrió frente al mar, donde el venezolano decidió sorprender a la conductora de “Buenos Días Familia” con la pregunta que muchas mujeres enamoradas esperan escuchar alguna vez en la vida.

Tras compartir un emotivo beso, el empresario se arrodilló para entregarle el anillo de compromiso y pedirle matrimonio. La respuesta de Dulce María no tardó en llegar.

Visiblemente emocionada, la animadora aceptó la propuesta de inmediato, protagonizando una escena bastante romántica que posteriormente compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

La propia protagonista fue la encargada de hacer oficial el compromiso al publicar un video del momento junto a unas palabras que reflejan la felicidad que atraviesa actualmente.

“El mejor día de mi vida. Gracias @bryantmennechey y sí, mil veces sí quiero casarme contigo para amarnos por el resto de nuestras vidas”, escribió la presentadora en la publicación que rápidamente acumuló reacciones y mensajes de felicitación.

Seis meses de amor que terminaron en compromiso

Aunque su romance se hizo público hace relativamente poco tiempo, Dulce María Vallenilla y Bryant Mennechey han demostrado mantener una relación sólida y cercana.

Con apenas seis meses de noviazgo, ambos decidieron apostar por un futuro juntos y formalizar su historia de amor con este compromiso que ha despertado la atención de la audiencia y de la prensa de espectáculos.

Este compromiso representa también una nueva etapa para la animadora, quien meses atrás puso fin a su matrimonio con el actor Daniel Terán, con quien está en proceso de divorcio.

La relación entre ambos se extendió por más de una década y estuvo marcada por una vida compartida entre Venezuela y Estados Unidos. Sin embargo, tras su separación, Dulce María decidió enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales.