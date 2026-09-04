Henrys Silva presidirá la Casa del Artista

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Henrys Silva enfrenta un nuevo e importante reto en su trayectoria profesional al ser designado como el nuevo presidente de la Fundación Casa del Artista, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La resolución quedó formalizada en la Gaceta Oficial N.º 43.436, de fecha jueves 13 de agosto de 2026.

Henrys en la televisión

El conocido animador asume el compromiso de velar por la promoción y desarrollo del gremio artístico nacional, transformando el sentir popular en expresiones de arte. Y sigue los pasos del recordado Amador Bendayán, fundador y primer presidente de la institución, que posteriormente han presidido importantes figuras del entretenimiento y la cultura venezolana como Mirla Castellanos, Cecilia Todd, Violeta Alemán, Lisett Torres Olmos, Roberto Mesutti y Susej Vera.

"Para mí, la Casa del Artista no es solo una institución, sino que es un hogar, un refugio y un reconocimiento vivo al talento venezolano. Es el espacio que abraza a quienes han dedicado su vida a emocionar, educar e inspirar a nuestro pueblo, pero también el faro que debe acompañar y proyectar a las nuevas generaciones", expresó Silva.

"Asumir este espacio significa honrar nuestra memoria cultural y, al mismo tiempo, construir oportunidades reales, bienestar y dignificación para cada creador de nuestro país. Más que una sorpresa, lo recibo como un llamado profundo del destino y una hermosa responsabilidad. Cuando has dedicado tu vida al medio artístico y a la comunicación, entiendes desde adentro las necesidades, los sueños y los desafíos de nuestros artistas", agregó el también cantante y médico cirujano, graduado en la Universidad de Oriente (UDO) en 2014.

Al frente de la Fundación Casa del Artista, Henrys Silva alineará su gestión con la misión de garantizar el desarrollo integral, el respeto y la valoración social de los creadores en el marco de sus derechos culturales. La visión institucional apunta a consolidar un espacio de atención integral a nivel nacional e internacional que garantice el reconocimiento del artista como bien cultural material e inmaterial del país.

"Asumo esta responsabilidad con absoluta humildad y agradecimiento por la confianza, pero sobre todo con la urgencia y el compromiso de trabajar incansablemente. Aquí no hay excusas: es momento de abrazar esta casa, y aunque mis brazos no alcancen solos, si nos tomamos de las manos, claro que podemos transformar y enaltecer nuestra labor artística y la de esa comunidad que los admira", puntualizó el exconductor de Super Sábado Sensacional

SONADO ESTRENO

Este importante hito coincide con un momento relevante en la carrera profesional de Henrys Silva, pues el pasado lunes 31 de agosto estrenó el programa “Con Silva de noche”, que se transmite los días lunes, martes, jueves y viernes de 9:00 a 10:00 pm por Venezolana de Televisión (VTV).

Su premier despertó gran interés en la audiencia, ya que es el único en su estilo, bajo el formato de late night show, que en estos momentos ocupa espacio en la televisión venezolana.

“Con Silva de noche”, surge como una sólida plataforma para el encuentro, el talento y la difusión de figuras artísticas nacionales e internacionales, reafirmando al también cantante como uno de los rostros más versátiles de la pantalla chica nacional.