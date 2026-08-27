¿Hendrick Bages y Giorgiana Rosas tienen un romance? Esto respondió el actor

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El actor y empresario venezolano Hendrick Bages estuvo presente en el Doral Fashion Week 2026, gracias a la invitación que recibió de la modelo, influencer y Miss Anzoátegui 2023, Giorgiana Rosas.

Hendrick habla de Giorgiana Rosas

El artista fue entrevistado por la animadora Joseline Rodríguez, quien sin tapujos le preguntó por una posible relación con la joven modelo, quien fue primera finalista del Miss Venezuela 2023.

Con risas de picardía, Hendrick respondió que estaba con Rosas y su familia, despertando las alarmas de un posible amor.

“No vale, Giorgiana es mi amiga. Es muy hermosa. Es una chama que hace labores muy bonitas por Venezuela y los dos nos conseguimos en ese camino por el país. Estamos trabajando juntos y seguiremos”, comentó.

El actor que se dio a conocer en todo el país participando en la serie “Somos tú y yo”, comentó en forma de sarcasmo que la modelo lo estaba enseñando a montar a caballo, ya que ella es una apasionada de los animales exóticos.

Opinión de Joseline

La rubia que participó en el reality de Telemundo Miss Universe Latina, finalizó el video comentando que el artista le cambió la conversación a su favor, para no dar detalles de una “relación” con Giorgiana.

Giorgiana Rosas, que acumula 3,5 millones de seguidores en Instagram, hasta el momento no se ha pronunciado por la vinculación con Bages.