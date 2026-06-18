Giselle Blondet revive la crisis de salud que puso su vida en riesgo

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"Ha sido difícil lo que yo he vivido, y me cuentan por ahí que pude no haber estado aquí", confesó la presentadora Giselle Blondet sobre el delicado estado de salud que atravesó, en una entrevista íntima y reveladora para People en Español.

A finales de 2025, la puertorriqueña de 62 años se sometió a un tratamiento con pellets hormonales, que se implantan debajo de la piel; sin embargo, su organismo reaccionó negativamente. Como consecuencia, su espalda se inflamó más de lo esperado y los médicos determinaron que había que intervenir quirúrgicamente.

Debido a esta crisis de salud que puso su vida en riesgo, Giselle Blondet fue sometida a una operación al mismo tiempo que afrontó su despido de Telemundo.

Giselle Blondet en riesgo

Aquel doloroso episodio de la presentadora se complicó tras una infección que ameritó dos intervenciones quirúrgicas con un proceso de recuperación prolongado.

"Deciden hacerme una cirugía; era algo completamente sencillo que terminó convirtiéndose en una infección importante que requirió no solo de una operación, sino de dos operaciones, y de una recuperación mucho más larga de lo que me imaginé", comentó a la revista.

Durante ocho meses se mantuvo alejada de todo para concentrarse en recuperar su salud en medio de fuertes tratamientos médicos.

“Tenía doble antibiótico por boca en la mañana y doble antibiótico vía oral en la noche, además de otro por vena con goteo. Debía estar tres horas pegada con él, descansaba una hora y volvían otra vez a ponérmelo. Pasé momentos de mucho dolor y me ponía triste", recordó sobre su largo proceso.

Giselle Blondet reconoció que gracias al apoyo de sus seres queridos salió adelante y, en la actualidad, se encuentra mucho mejor después de haber superado un peligroso momento.