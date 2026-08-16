Gilberto Correa fue operado de la cadera y comparten detalles de su salud

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El reconocido presentador venezolano Gilberto Correa fue operado el miércoles 11 de agosto de 2026. En una reciente entrevista, el exconductor de “Súper Sábado Sensacional” habló de la situación y del apoyo que recibió de su equipo.

Gilberto operado de la cadera

Fue en una entrevista con “Sábado en la noche”, que se revelaron detalles de la situación del zuliano de 83 años, quien se mostró muy tranquilo y relajado por su proceso postoperatorio.

Raúl Larroque, representante legal de Correa, expresó que salió excelente de la operación, estando en cada momento acompañado de un equipo de médicos de primera.

Gilberto, quien fue por muchos años anfitrión del certamen Miss Venezuela, fue operado en una clínica privada de Caracas de un reemplazo de cadera.

Palabras de su abogado

“Se le colocó a Gilberto una prótesis de cadera. No fue una operación de alto riesgo, pero él tiene una edad avanzada, 83 años y padece de Parkinson. Sin embargo, tiene pautado realizar fisioterapia, para seguir avanzando. Esperemos tenerlo caminando lo más pronto posible”, destacó Raúl.

En las imágenes del programa de farándula, mostraron al también locutor sentado en una silla de rueda, pero con cara de felicidad y hasta realizó seña de fuerza y sentirse muy bien tras la intervención.