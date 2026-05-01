Floria Márquez será homenajeada en Caracas por su legado musical

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El domingo 10 de mayo la carrera de la cantante venezolana Floria Márquez será celebrada con un tributo en El Centro Cultural de Arte Moderno. El evento musical lleva por nombre “Ellas son bolero”, y reunirá en un mismo escenario a grandes voces venezolanas.

Detalles del show musical

A través de las redes sociales corren imágenes del tributo que llegará el Día de las Madres, con un show único que promete repasar esos grandes éxitos de la bolerista, quien era apodada como "La Show woman de Venezuela”.

La velada está pautada para comenzar a las 11:30 a.m. con un grupo entre las que destacan figuras como Mary Olga Rodríguez, Annaé Torrealba, Marcia Piña, Corina Peña, entre otras.

Las entradas para el tributo de la hermana del también fallecido Rudy Márquez, están ya a la venta a través de las taquillas de Cinex, y en las instalaciones del Centro Cultural de Arte Moderno, ubicado en La Castellana, antiguo Centro Cultural BOD.

Entre los éxitos musicales de Floria destacan “Soy lo prohibido”, “Señor bolero”, “Lo que un día fue no será”, “Lo mejor de mí”, entre otras.

Partida de Floria Márquez

La nacida el 11 de febrero de 1950 en Caracas, dejó un profundo vacío en el país tras su muerte el 25 de octubre del 2025 a los 75 años.

La artista sufrió un accidente cerebrovascular ACV fulminante en la Casa Anauco de El Hatillo, Caracas.

Márquez que falleció haciendo lo que más amaba, cantar, fue parte de las grandes de Venezuela junto a Mirla Castellanos, Neyda Perdomo, Estelita del Llano, Mirtha Pérez, Tania y Mirna Ríos.