Laura Bozzo se las “peló” en televisión española (+Video)

Una vez más la presentadora peruana Laura Bozzo está siendo blanco de críticas y esta vez por un atrevido acto que realizó durante su participación en el programa español Gran Hermano VIP que se encuentra en su octava temporada, lo que desató una ola de comentarios en su contra a través de las redes sociales.

La creadora de la famosa frase: “¡Que pase el desgraciadoooo!”, se encontraba en la piscina con Albert Infante, exparticipante del programa Got Talent de 2021, y decidió cumplir su promesa y bañarse sin nada de ropa, pero, aunque intentaron tapar sus partes íntimas, llegó un momento en el que las “lolas” de la famosa 72 años quedaron al aire, y así poder celebrar que minutos antes había sido salvada de la eliminación.

Inmediatamente, la lluvia de comentarios cayó sobre la peruana: “Laura Bozzo se operó con un ingeniero civil”, “Le hubieran puesto censura”, “¿No hay botón de ‘desver’?”, “No necesitaba ver eso”, “Hay cirujanos que tendrían que ir a la cárcel”, “Se le han movido las prótesis. Era bañarse desnudos, no enseñar las tetas”, “Uy no me están ardiendo los ojos con eso que acabo de ver”, “Ni los hot cakes me quedan tan chuecos que poca madre”, se puede leer en las redes sociales.

Este reality show se transmite las 24 horas del día y los siete días de la semana, y ya se convirtió en el favorito del público. Su fórmula consiste en juntar a un grupo de celebridades en una cosa donde graban absolutamente todos sus movimientos, sus vidas cotidianas, sus celebraciones, entre otros.

Los habitantes de la casa tienen totalmente prohibido cualquier tipo de contacto con el exterior, anulando también la televisión, la radio, internet, la música, los libros o lápices, entre otras cosas de menor importancia. Solo podrán recibir ayuda psicológica si ellos así lo desean. La duración del programa es de 3 meses aproximadamente.

Cada semana, dentro de un proceso de votación, secreta, los concursantes dan los nombres de los compañeros que quieren ver fuera de la casa. Finalmente, los que obtienen la mayor puntuación son los nominados. Tras una semana de espera, se les comunica la decisión de la audiencia, que ha estado votando para decidir quién debe ser expulsado. En ese mismo instante, el concursante elegido debe abandonar la casa.