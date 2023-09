Gaby Espino se mostró contenta por una nueva etapa que vive. ¿De qué se trata?

La actriz y presentadora venezolana, Gaby Espino, sigue aumentando su lista de éxitos y es que, luego de regresar de México donde estuvo trabajando en un nuevo proyecto, y seguir potenciando su negocio Agave Beauty Bar en Miami, la criolla emprendió un nuevo viaje y está desarrollando otras actividades que la tienen muy feliz, tal como lo dejó saber a través de su Instagram.

En unos videos publicados en sus historias, la empresaria relató: “Estoy perdida, tengo rato que no aparezco hablando por aquí. Estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo que ni tiempo de meterme en el celular, pero contenta”. Al mismo tiempo anunció que está estudiando, lo que la ha mantenido ocupada. “No me han visto entrenando en las mañanas porque empecé a estudiar inglés, inglés intensivo, todas las mañanas, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.”, comentó.

En las grabaciones, Espino dio parte de cómo es su día a día. “Mi día comienza muy temprano, a las 5:30 a.m., a las 6:15 a.m. salgo con Oriana a llevarla al colegio, luego Nickolas, luego me voy al FIU English Language Institute. Pero estoy feliz, me encanta lo que estoy haciendo”, mencionó la venezolana.

“Y luego de ahí salgo a trabajar. Estoy con mis dos bebés, Agave Doral y Agave Mitdown y haciendo mil otras cosas que me tienen muy contenta (…) Estoy tan agradecida de poder despertarme todos los días y hacer lo que me apasiona y sentir que estoy haciendo algo por mí, es para mí, para mi beneficio, eso me tiene muy feliz”, concluyó.

Gaby aprovechó para anunciar que venían cosas importantes, nuevos proyectos que muy pronto compartiría con todos. Pero, cabe recordar que, hace unos meses explicó que había terminado de grabar dos series en México, la cual una de ellas comenzará a promocionarse en enero del 2024, por lo que debe faltar muy poco para verla nuevamente en un seriado después de triunfar con “Jugar con fuego” para Netflix.

En aquella ocasión dijo: “Tenía un ratito sin actuar, cuesta irse de la casa, dejar a los niños e ir a hacer las cosas que me apasionan. Lo hago por pasión y yo sé que mis hijos el día de mañana van a estar super orgullosos de su mamá, de que hace lo que le gusta”.