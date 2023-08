Asaltaron a Miguel Bosé y a sus hijos en México; esto fue lo que dijo el cantante

Nuevamente el cantante español Miguel Bosé, es víctima de la delincuencia y en esta ocasión fue por parte de diez sujetos encapuchados que entraron a su casa ubicada en la Colonia Desierto de los Leones en México, el pasado 18 de agosto, donde se habrían llevado muchas cosas de valor, como joyas, dinero en efectivo y un vehículo del cantante.

De acuerdo a lo reseñado por el medio TV Notas, fuentes cercanas a su redacción, el artista estaba descansando con sus hijos, cuando en plena tarde se percató que las personas habían ingresado a su propiedad. Al encontrarse con el artista, los ladrones le exigieron que les dijera dónde se encontraban sus pertenencias, por lo que no le quedó más remedio que dar la información. Aunque trató de mantener la calma para que sus hijos no se angustiaran, igual se enteraron de lo que sucedía después de escuchar los gritos de los antisociales.

Tres días después del robo, el también compositor publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para confirmar lo sucedido. "Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron. Tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, el coche incluido", afirmó.

Asimismo, el famoso de 67 años, sentenció que el ataque fue “estudiado y milimetrado”. Lo resaltante del mensaje es que confirmó que nadie salió herido: "Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable". En su escrito, el cantante de “Morena mía”, rechazó que hay personas que “están diciendo cosas que no son ciertas”.

Ante la preocupación de muchos que se preguntaban si seguiría residenciado en México, su respuesta fue afirmativa. “A los que tanto especulan que tras lo ocurrido que voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles, aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea. En el país más hospitalario del planeta. Seguimos", finalizó.

No es la primera vez que Miguel enfrenta hechos similares, en el mes de marzo de este año, comentó durante una entrevista en “El Hormiguero”, que han buscado hacerle daño en numerosas ocasiones: “Me han intentado matar muchísimas veces y no se sabe por qué, porque me tienen mucha envidia, manía o porque no tienen un titular de prensa digno", relató.