Este fue el último mensaje de Landy Párraga, la ex Miss Ecuador que fue brutalmente asesinada

El pasado domingo 28 de abril, el mundo quedó conmocionado con el asesinato de Landy Párraga, la modelo que fue asesinada a manos de unos presuntos sicarios, quienes le dispararon a quemarropa mientras se encontraba en un restaurante en Quevedo, Ecuador.

De acuerdo a los reportes, Párraga estaba acompañada de su pareja cuando llegaron esos hombres a cegar su vida, e incluso, informan que cuando ella cayó al piso, uno de sus asesinos seguía disparando. En este sentido, notificaron que el segundo sicario estaba por una puerta del centro comercial y también intentó disparar contra Párraga.

Con apenas 23 años, la ecuatoriana era dueña de una prestigiosa tienda de artículos para el hogar, y, también tenía una línea de ropa deportiva. En el 2019 fue virreina de Quevedo y en el mismo año participó en el Señorita Turismo de Quevedo. Para el 2022 se convirtió en Miss Mesoamérica Ecuador y también compitió en el Miss Ecuador de ese año.

Su despedida...

En su cuenta de Instagram, en la que acumulaba más de 160 mil seguidores antes de su muerte, la modelo cautivó a sus fans con unas ardientes fotografías. Las imágenes que dejan ver su esbelta figura, provocaron los elogios de sus enamorados. Sin embargo, este carrete de postales lo acompañó con un profundo texto.

“La vida es un eco, lo que envías vuelve a ti”, citó. Muchos han sido los significados que le han sacado los usuarios a este mensaje, pero, a ciencia cierta no se sabe si ya la morena sabía que estaba metida en problemas.

Precisamente en esta imagen, la cual fue publicada días antes de su asesinato, miles de personas han dejado sus impresiones sobre lo sucedido. De igual forma, se preguntan sobre lo que opina su pareja, el cirujano José Luis Betancourt, de lo que se le acusa a su novia.

¿Metida en negocios sucios?

Su muerte podría tener que ver con las malas jugadas a las que están vinculándola. Entre diciembre de 2024 y enero de 2024, la fiscalía de su país había descubierto un presunto nexo entre la exreina de belleza y el Caso Metástasis, una investigación abierta por parte de la justicia ecuatoriana a la delincuencia organizada por lavado de dinero.

Hasta el momento, ha habido varios detenidos vinculados a este caso, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Según Primicias EC, Landy había sido mencionada en unos mensajes encontrados por la fiscalía de Ecuador, entre su abogado Heliver Angulo, alias “Estimado” y el narcotraficante Leandro Norero, este último había escrito que su esposa no podía saber que estaba cerca de la reina de belleza.

“Donde mi mujer sale algo con ella. Me jodo. Por favor mi estado, el nombre de ella (Landy Párraga) no puede salir por ningún lado. Sino se me vine el mundo abajo”, dice una parte del texto que escribió Norero, antes de tres asesinado en prisión.