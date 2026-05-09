Esposa de Chyno Miranda lo confiesa todo sobre sus años más difíciles con el artista

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Después de años de rumores, críticas y especulaciones en redes sociales, Astrid Falcón decidió hablar por primera vez públicamente sobre su relación con Chyno Miranda y el complejo proceso que atravesaron durante la enfermedad del artista venezolano.

La esposa de Chyno abrió su corazón en una entrevista exclusiva para el programa “Cara a cara con Rodner”, donde habló sobre el amor, los señalamientos que recibió y el papel que desempeñó en la recuperación física y emocional del intérprete de “Niña Bonita”.

Esposa de Chyno: “He hecho todo desde el amor”

Durante la conversación, Astrid dejó claro que gran parte de lo que se dijo sobre ella durante los momentos más delicados de la salud de Chyno estuvo marcado por especulaciones.

Sin embargo, aseguró que prefirió guardar silencio mientras el cantante enfrentaba uno de los procesos más difíciles de su vida.

“Muchas personas no me conocen y se especuló muchísimo de mí, pero la demostración de todo lo que he hecho desde el amor, es lo más importante. Que él cree en mí y hemos hecho un trabajo en equipo”, expresó Falcón en la entrevista.

"El único apoyo que recibí fue el de mi familia, a pesar de que el mundo me juzgara, mi familia sabía quién era yo, de dónde vengo, mis principios", acotó acerca de los duros juicios que recibió en redes sociales.

Asimismo, la ingeniera destacó la felicidad que siente al ver a su esposo regresar a su vida como artista: "Aunque ese escenario se veía imposible, hoy es una satisfacción verle haciendo lo que más ama, la música. He hecho todo desde el amor, el decirle: 'Tú eres grande, sí se puede'".

El papel clave de Astrid en la recuperación de Chyno

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Nacho habló sobre la importancia que tuvo Astrid en el proceso de recuperación de su compañero musical.

El cantante aseguró que ella fue fundamental para reencontrarse con Chyno en medio de una etapa extremadamente compleja, afirmando incluso que “fue un ángel que Dios puso en su camino”.

Según relató Nacho, Astrid luchó para sacar al artista del aislamiento emocional y físico que atravesaba durante su tratamiento, permitiendo poco a poco que volviera a conectar con su entorno, su música y su carrera artística.

Por su parte, Chyno no ocultó el profundo amor que siente por su esposa y aseguró que ella “lo salvó de la oscuridad”. Además, sorprendió al revelar que ambos ya hablan de construir un futuro juntos, incluyendo planes familiares y nuevos proyectos personales.