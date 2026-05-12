Erika de la Vega regresa triunfal a la televisión venezolana

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La respetada y exitosa animadora Erika de la Vega anunció su regreso a la televisión nacional, con un proyecto muy especial, enfocado en la reinvención y transformación. Será en el canal de Horizontes que la criolla se reencuentre con la audiencia del país que la vio nacer.

El retorno a las pantallas nacionales

Desde un bonito estudio, Erika manifestó que se siente muy emocionada de volver a conectar con el público de su nación, como lo hizo en los viejos tiempos en programas como “Latin American Idol”, “Ni tan tarde”, “Erika tipo 11”, “Fama, Sudor y Lágrimas" y "Diente por Diente".

El video fue la oportunidad perfecta para que la conductora adelantara que el show consistirá en un ciclo de conversaciones.

“Tanto tiempo separados, estoy tan feliz de poderles contar que vuelve a las pantallas venezolanas hablando de transformación. Los quiero invitar a todos para lo que se viene en pantalla”, expresó.

Hasta el momento no se conoce si será un programa diario o semanal, cuál será el horario, si tendrá invitados especiales en cada show o será simplemente la adaptación televisiva de su exitoso pódcast, “En defensa propia”.

Mensajes de felicidad

“Debería volver “Erika tipo 11, que programa tan bueno”, “Y si te lanzas unos chistes así tipo “Erika tipo 11", lo extraño”, “La mejor decisión que han podido tomar”, “Que alegría que esto”, son algunas de las opiniones.