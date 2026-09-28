Er Conde del Guácharo se dirige a su público tras ser hospitalizado

Benjamín Rausseo, conocido por los venezolanos como Er Conde del Guácharo, reapareció públicamente después de permanecer hospitalizado tras un repentino evento cardiovascular.

El humorista y empresario utilizó un video grabado desde el centro médico donde recibía atención para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradecer las muestras de solidaridad que recibió durante los últimos días.

Er Conde del Guácharo le habla a sus fans

Con el rostro serio y visiblemente preocupado por lo ocurrido, Rausseo aseguró que su evolución es favorable y que ya recibió una valoración de su cardiólogo. “Hoy estoy de nuevo, ya mi cardiólogo me dijo que estoy bien”, comentó el oriental en el audiovisual.

Aunque aclaró que todavía no se encuentra completamente recuperado, el comediante dejó claro que su intención es continuar adelante.

También atribuyó a Dios la oportunidad de superar nuevamente esta situación y agradeció especialmente las oraciones de quienes estuvieron pendientes de su estado.

“Una batalla más que ganamos. Viva Venezuela. ¡Gracias!”, expresó al finalizar su mensaje.

La aparición de Er Conde se produjo pocos días después de que se conociera su hospitalización en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Su mensaje permitió actualizar directamente su estado, luego de que las primeras informaciones sobre el episodio generaran preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le sucedió a Er Conde del Guácharo?

El episodio que llevó a Benjamín Rausseo al hospital ocurrió el miércoles 23 de septiembre de 2026, mientras cumplía compromisos relacionados con sus actividades empresariales en El Tigre.

Los reportes iniciales lo describieron como un evento cardiovascular repentino y señalaron que quedó bajo seguimiento médico.

Allegados a su entorno atribuyeron el incidente al estrés y al intenso ritmo de trabajo que ha mantenido en los últimos meses, aunque no se ha difundido un informe médico público que confirme esa causa, por lo que ese señalamiento debe tomarse como una versión atribuida.

Este no es el primer episodio relacionado con su salud cardiovascular. En 2015 fue atendido de emergencia por un fuerte malestar y los estudios detectaron una obstrucción que llevó a la realización de un cateterismo.

En 2018, además, enfrentó una crisis hipertensiva que terminó en una intervención quirúrgica por un derrame nasal.