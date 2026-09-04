Enzo Cassella: Figuras venezolanos despiden al reconocido productor

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este viernes 4 de agosto se confirmó la muerte del locutor, productor y presentador Enzo Casella. La noticia dejó un dolor muy grande en aquellas figuras del entretenimiento que conocieron y compartieron con Casella en algún proyecto.

Revelación de la muerte

"Con mucho dolor y pesar anunciamos que nuestro amado Vincenzo Cassella acaba de partir con el Señor. En este momento no nos salen muchas palabras, pero solo queremos agradecer a Dios por su vida y por todo lo que nos dejó, su amor por nosotros", escribieron.

A través de las redes sociales, las muestras de condolencias no se hicieron esperar para la familia de Enzo, quienes hasta el momento no han revelado la fecha y hora para los actos fúnebres.

Mensajes de despedida y condolencias

Dilia Waikkarán y María Antonieta Duque compartieron un mensaje muy similar de tristeza por la partida del productor, quien laboró por años en el programa "Súper Sábado Sensacional" de Venevisión.

"Triste noticia, excelente persona y maravilloso ser humano", escribió Dilia.

"Qué triste noticia. Mi más sentido pésame", fue el mensaje de la actriz María Antonieta Duque.

Ligia Petit, Luis Olavarrieta, Aisha Stambouli, Sandra Villanueva y Sergio Novelli también se pronunciaron por la partida.

"Enzo Casella ha dejado este plano terrenal tras dar una larga batalla contra la enfermedad, dejándonos un vacío enorme y difícil de llenar", fue el mensaje de la bailarina Diana Patricia "La Macarena".

"Descansa en paz. Mi abrazo solidario y consuelo eterno para tus familiares. Gracias por tanto. Qué alivio tan grande saber que nunca me faltó tiempo para decirte cuánto te quería", escribió Endrina Yépez.