Enzo Cassella en terapia intensiva: esto se sabe de su delicado estado de salud

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El reconocido comunicador venezolano de ascendencia italiana, Enzo Cassella, atraviesa un delicado momento de salud. El profesional de la comunicación permanece en una unidad de terapia intensiva, situación que fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales.

La noticia ha generado preocupación entre colegas, amigos y seguidores de Cassella, quien durante años ha estado vinculado al mundo de la radio y el entretenimiento venezolano.

Su familia, además de informar sobre su condición, explicó que actualmente necesitan apoyo económico para garantizar la continuidad de los tratamientos y cuidados médicos que requiere.

La familia de Enzo Cassella confirmó su estado

De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares, Cassella se encuentra en un estado delicado dentro de terapia intensiva y necesita continuar recibiendo atención médica especializada para avanzar en su recuperación.

Hasta el momento, no se han ofrecido públicamente detalles específicos sobre el diagnóstico que provocó su ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

La familia también reveló que los gastos derivados de su hospitalización son elevados y que la cobertura de su seguro médico ya se agotó. Por esta razón, decidieron recurrir a la solidaridad de amigos, colegas y del público que durante años ha acompañado su trayectoria profesional.

El llamado no se limita únicamente a las contribuciones económicas. Sus allegados también pidieron compartir la información para conseguir que el mensaje llegue a más personas y así ampliar la red de apoyo alrededor del también vicepresidente del Circuito FM Center.

Piden apoyo para continuar con su tratamiento

La familia habilitó canales para recibir donaciones destinadas a cubrir los costos esenciales de su hospitalización. La petición llega en un momento especialmente complejo, debido a que Enzo continúa necesitando tratamientos y cuidados médicos mientras permanece internado.

“Cada aporte, sin importar el monto”, puede convertirse en una ayuda para afrontar los gastos de este proceso, señalaron sus familiares, quienes también insistieron en la importancia de difundir la solicitud.

La situación también motivó a figuras vinculadas a la radio venezolana a pronunciarse. El locutor, animador y productor Gustavo Pierral hizo un llamado público a los responsables de FM Center para que brinden apoyo a Cassella, a quien se refirió como su hermano.